HIV v Česku? Šíření smrtícího viru se podařilo zabrzdit. Lékař vysvětluje proč

Pokles nových případů odborníci zaznamenali zejména ve skupině mužů majících sex s muži, která tvoří dvě třetiny nových případů. Naopak na více než čtvrtinu vzrostl podíl heterosexuálních přenosů. V roce 2016 to bylo 18,5 procenta. "V posledních dvou letech pozorujeme pokles nově zjištěných případů, zejména u občanů ČR. U rezidentů zůstává stejný nebo podobný," řekla hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Výskyt infekce ve východní Evropě je desetkrát až dvacetkrát častější než v tuzemsku. V Rusku evidují ročně 100.000 nových případů a s AIDS tam žije milion obyvatel. Cizinců trvale žijících v Česku je v posledních letech mezi novými případy čtvrtina až třetina, letos kvůli pokles počtu případů u Čechů přes 40 procent.

V letošním roce je nižší i počet případů, kdy se infekce HIV rozvine v kompletní selhání imunity AIDS. "Dříve jsme se zahájením léčby čekali na určitý pokles imunity. Dřívější léky byly poměrně toxické a cena za zlepšení imunity byla vykoupena jinými komplikacemi," uvedl vedoucí lékař AIDS centra Nemocnice Na Bulovce Ladislav Machala. V současné době jsou k dispozici nové léky, které se nasazují hned po diagnostikování infekce.

Rychleji než počty nových pacientů rostou podle zdravotních pojišťoven náklady na jejich léčbu. Největší zdravotní pojišťovna, Všeobecná zdravotní pojišťovna, která má asi 5,9 milionu klientů, loni vynaložila 376 milionů korun. "To je v průměru přes 218.000 korun na jednoho nemocného. O pět let dříve, tedy v roce 2013, to bylo méně než 214 milionů, tedy zhruba 168.000 korun na pacienta," doplnil mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý. Důvodem je podle něj právě příchod nových účinějších, ale také dražších léků.

Náklady rostly také druhé největší, Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR (ZPMV), která má 1,3 milionu klientů. "ZPMV v roce 2017 na léčení pacientů s HIV vynaložila 68,3 miliony korun, což je o 13,4 milionu více než v roce předchozím a dokonce o 27 milionů více než v roce 2015," uvedla mluvčí pojišťovny Hana Kadečková.

Odborníci poukazují na to, že přestože počet vyšetření každý rok stoupá, mnozí lidé přicházejí na testování pozdě. Dorazí až s prvními příznaky, či dokonce s rozvinutou chorobou AIDS. Včasným odhalením nemoci a léčbou se podle odborníků dá předejít rozvinutí viru HIV v nemoc AIDS. Tento týden nabízí anonymní testování 70 pracovišť po celém Česku jako součástceloevropské preventivní kampaně.

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale znovu ubývají, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.