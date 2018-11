U Bezdězu hořel bývalý dětský tábor, oheň zasáhl i les

Co může nájemce změnit v nájemním bytě?

Požár bývalého dětského tábora byl na operační středisko nahlášen ve čtvrtek ve 22:11. "Když na místo dorazily jednotky, zjistily, že hoří jedna ze dvou hlavních budov a pět chatek kolem ní, zavolaly si proto pro posily," řekla Bílková.

Na místě podle ní nakonec zasahovalo devět jednotek. Oheň zasáhl plochu o rozloze zhruba 200krát 200 metrů. Všechny zasažené budovy zničil. Zasáhl i přilehlý les, ale jen okrajově, dalšímu šíření se podařilo zabránit.

Likvidaci požáru komplikoval mráz. "Hasební látka pod nohama zasahujících hasičů namrzala a museli to zasypávat," řekla Bílková. Komplikací je podle ní i to, že v regionu dlouho nepršelo a je tam sucho, což rychlému šíření pomáhá, zvlášť, když ještě fouká vítr. Co bylo příčinou požáru se zjišťuje, zatím není k dispozici ani odhad škod.