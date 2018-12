Na Božím Daru začalo razítkování Ježíškovy pošty. Jaké dárky si děti přejí?

Nejčastější přání se liší podle toho, zda dopis napsala dívka nebo chlapec. "Nejžádanějšími dětskými dárky pro malé slečny jsou panenky, pejsek Peppy, Barbie dětské kuchyňky, holčičí šminky nebo hřejiví plyšáci," uvedli pracovníci infocentra. Chlapci si nejčastěji přejí pistole Nerf, roboty Transformers, stavebnice, autodráhy a auta na dálková ovládání.

Pohledy, dopisy a přání pro své blízké lze na Boží Dar zasílat poštou na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 362 62, nebo v průběhu roku osobně vložit do speciální Ježíškovy schránky v infocentru na Božím Daru.

Všechny zásilky určené k orazítkování musejí být opatřeny cílovou adresou a známkou odpovídající skutečnému poštovnému do místa určení. V prosinci se všechny ofrankované pohledy a dopisy orazítkují příležitostným vánočním razítkem a odesílají se zpět na uvedené adresy.

V loňském roce bylo na Božím Daru orazítkováno a odesláno 333 kilogramů pošty, tedy asi 73.493 kusů, z toho 15 procent dopisů a 85 procent pohlednic. Pro letošek je zatím připraveno k orazítkování 27,950 kilogramů vánoční pošty, kterou zanechali v Ježíškově schránce na Božím Daru návštěvníci od počátku roku 2018. Dopisy a pohlednice jsou adresovány nejen do České republiky, ale i do celého světa, například do Číny, Japonska, Austrálie, Německa, na Slovensko, do Kanady a USA.