Nemocnice Frýdlant zachovala akutní péči, ale bez operací. Hledá se příčina otravy krve

"Bude-li u některého pacienta jeho zdravotní stav vyžadovat hospitalizaci, může být přijat, avšak ne v případech, kdy by bylo u něj potřeba provést operační zákrok. V takových případech budou lékaři odesílat pacienty podle povahy jejich obtíží k hospitalizaci do okolních nemocnic. Provoz chirurgických a gynekologických lůžek je tedy pouze omezen, nikoli zcela zastaven," řekla Fuchsová. Lékaři podle ní dál slouží pohotovost, a to až do 21. prosince.

Nemocnici Frýdlant provozuje firma EUC (dříve Euroclinicum), která ji koupila v roce 2013. O dva roky později kvůli nedostatku lékařů uzavřela nemocnice lůžkové interní oddělení a přeměnila ho na lůžka následné péče. Ještě před pěti lety mělo zařízení 126 lůžek, dnes jich zůstává 80, z toho 35 je akutních, včetně lůžek JIP, a 45 následné péče.

Od dubna 2016 přestala v nemocnici fungovat akutní interní ambulance a nemocnice od té doby zajišťovala jen pohotovostní službu. Před Vánocemi skončí i ta chirurgická. Podle náměstka libereckého hejtmana Přemysla Sobotky (ODS) kvůli tomu kraj uvažuje o posílení záchranné služby na Frýdlantsku.

Krajská nemocnice v Liberci přijala od středy devět z 16 pacientů, mužů a žen různého věku, kteří od pondělí do středy podstoupili v soukromé nemocnici ve Frýdlantu operační zákroky. Osm jich zůstává v Liberci, devátý je v jablonecké nemocnici. Mimo oddělení ARO a JIP je zatím jeden z devíti hospitalizovaných. Ostatní stále potřebují intenzivní péči.

Situace se podle informací z nemocnice zatím nezměnila. Stále se také čeká na laboratorní výsledky, které by měly příčiny otravy pomoci odhalit. Podle ministerstva zdravotnictví je pravděpodobnou příčinou kontaminace nebo závadné složení anestetika.