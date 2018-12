Do babyboxu v Turnově někdo odložil holčičku, dostala hezké slovanské jméno

— Autor: ČTK

Do babyboxu nemocnice v Turnově v Českém ráji dnes po 13:00 někdo odložil holčičku. Dítě oblečené do modré zimní kombinézy, růžové mikiny a bílé čepičky je zřejmě v pořádku. Dostalo jméno Světlana. V tiskové zprávě to dnes uvedl Ludvík Hess, zakladatel sítě babyboxů.