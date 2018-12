Požár v Praze-Písnici je uhašen. Běsnil 13 hodin, škoda jde do milionů

Aktualizováno 12:28 — Autor: ČTK

Po zhruba 23 hodinách dnes uhasili hasiči požár ve skladu obuvi a oblečení v pražské Písnici. Škodu předběžně vyčíslili na deset milionů korun. Co bylo příčinou ohně, zatím nevědí. Hasiči to uvedli na twitteru. Mluvčí hasičů Martin Kavka ČTK dnes ráno řekl, že vyšetřovatelé dorazí na místo až po úplném uhašení požáru. To se hasičům po nočním dohašování podařilo před 11:00.