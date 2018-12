Úplatek pro Půtu? Soud dál vyslýchá obžalované. Vše popírají, hejtmana se zastali

— Autor: ČTK

Obžalovaní v korupční kauze dnes u soudu v Liberci popřeli, že by libereckému hejtmanovi Martinu Půtovi (Starostové pro Liberecký kraj- SLK) dali nějaký úplatek. Podle obžaloby měl hejtman na úplatcích získat 830.000 korun, Půta to důrazně odmítá. V kauze spojené se dvěma dotačními projekty z Liberce je obžalováno 13 lidí včetně hejtmana a čtyři firmy. Za různé skutky jim hrozí tresty od pěti do 12 let. Soud je ve fázi výslechu obžalovaných, líčení jsou naplánovaná do pátku a ještě na další dva dny v příštím týdnu.