Žena v Praze-Hlubočepích zemřela na uštknutí mambou, potvrdila pitva

"Z výsledku nařízené soudní pitvy vyplynulo, že třicetiletá žena nezemřela vlivem cizího zavinění. Znalci z oboru soudního lékařství určili, že příčinou smrti bylo působení neurotoxinu hadího jedu," uvedla dnes policie na webu.

Zemřelá byla pravděpodobně majitelkou mamby, která na začátku října unikla z domu v pražských Hlubočepích. Hada, k jehož chovu neměla žena povolení, se podařilo odchytit po třech dnech v nedaleké zahrádkářské osadě. "Je pravděpodobné, že případ bude nyní odložen, na smrti ženy nenese nikdo cizí zavinění," dodal mluvčí.

Přivolaní záchranáři museli ženu na místě resuscitovat, poté ji převezli do motolské nemocnice. Když vyšlo najevo, že ji uštkl had, byla převezena do VFN, kde jí podali antisérum. Od té doby byla v umělém spánku. Po necelých dvou týdnech od uštknutí žena zemřela.