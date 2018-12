Číšník, kterého brutálně zmlátili cizinci v Praze, je na tom zle. Jeho stav se horší

– Ve Všeobecné fakultní nemocnici ve středu znovu operovali číšníka, který se v dubnu v centru Prahy stal terčem útoku pěti Nizozemců. „Jeho stav se nelepší, spíše naopak, a tím pádem se to muselo takhle vyřešit,“ sdělil Právu jeho zmocněnec a bývalý kriminalista Jiří Brych. Dvojici hlavních útočníků hrozí za pokus o vraždu 10 až 18 let vězení. Další tři dostali podmínku za výtržnictví a na pět let byli vyhoštěni ze země.