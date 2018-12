První pacient otrávený v Nemocnici Frýdlant byl propuštěn, zvažuje trestní oznámení

— Autor: ČTK

Prvního z devíti pacientů postižených otravou krve po operaci v soukromé Nemocnici Frýdlant propustili lékaři Krajské nemocnice Liberec domů. Další se nechal přeložit do Frýdlantu, kde zatím leží na pozorování a zůstane tam nejméně do konce týdne. Jedna pacientka je stále ve velmi vážném stavu na ARO v Liberci, stav ostatních pacientů se zlepšuje, ale zatím v nemocnici zůstávají. ČTK to dnes řekl mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář.