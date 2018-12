Narkoman, který pobodal policisty, si trest odpyká. Ústavní soud stížnost zamítl

Řítí se eurozóna do problémů?

Po útoku mladíka ovlivněného drogami jeden ze zasahujících policistů zemřel, druhý má trvalé následky. Hajný musí podle pravomocného rozsudku pozůstalým uhradit 1,3 milionu korun, dalších více než 400.000 má zaplatit pojišťovně. Součástí trestu je také ambulantní protidrogové léčení.

Hajný nedávno neuspěl ani u Nejvyššího soudu, který jeho dovolání před časem odmítl. V dovolání obhajoba označovala uložený trest za nepřiměřeně přísný a poukazovala také na to, že justice neprovedla rekonstrukci ani vyšetřovací pokus na místě činu.

Podle Nejvyššího soudu ale rekonstrukce nebyla zapotřebí, pro verdikt stačily jiné shromážděné podklady. Trest je podle soudu také zákonný a řádně odůvodněný, nejeví se ani jako nepřiměřeně přísný, což tvrdila obhajoba.

Útok se stal 18. prosince 2016. Hajný, který od dětství užíval drogy, tehdy vyhrožoval členům své rodiny a napadal je. Jeho matka proto zavolala na tísňovou linku a požádala policii o pomoc. Do domu se dostavila dvoučlenná hlídka z obvodního oddělení, jež vycházela z toho, že mladík je ozbrojen pouze násadou od koštěte.

Hajný nejprve udeřil prvního z policistů dřevěnou tyčí do úst. Když na něj hlídka vytáhla teleskopické obušky, bodl druhého z mužů kuchyňským nožem do břicha. Tomuto policistovi zachránila život operace, při níž mu lékaři museli odejmout slezinu. Jeho kolegu, kterého Hajný zasáhl nožem zezadu do hrudníku, se zachránit nepodařilo.

Mladík v minulosti vypověděl, že byl v den vraždy pod vlivem pervitinu a marihuany a že tři noci nespal. Nepoznal prý, že jde o policisty - myslel si, že jsou to "teroristi nebo gangsteři". Podle obhajoby navíc policisté situaci podcenili.