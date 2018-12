Nečesaný stane pošesté před krajským soudem, pokus o vraždu kadeřnice projedná jiný senát

Řítí se eurozóna do problémů?

"Nově určený senát se nyní musí podrobně seznámit se spisem, další postup lze předpokládat v řádu několika málo měsíců," uvedl v tiskové zprávě Kulhánek.

Senát soudce Miroslava Mjartana, který Nečesaného dvakrát zprostil viny, vrchní soud z případu vyloučil. První tři odsuzující rozsudky nad Nečesaným vynesl hradecký soudce Jiří Vacek.

Proti rozsudku se odvolala státní zástupkyně a odvolací vrchní soud jí dal za pravdu. Koncem listopadu zrušil rozsudek, který zprošťoval Lukáše Nečesaného viny z pokusu o vraždu. Vrchní soud měl zásadní výhrady k hodnocení důkazů krajským soudem.

Státní zástupkyně v odvolání například namítala, že krajský soud Nečesaného zprostil obžaloby, přestože se nezměnil důkazní stav věci. Upozornila, že ačkoliv měl podle ní krajský soud dostatek důkazů o vině, znovu dospěl k závěru, že neexistuje jediný důkaz, který by svědčil o vině obžalovaného.

Obžaloba tvrdí, že 21. února 2013 udeřil tehdy dvacetiletý student gymnázia Nečesaný kadeřnici několikrát do hlavy polenem a sebral jí přes 10.000 korun z tržby a peněženky. Vážně zraněnou ženu našel její syn, život jí zachránili lékaři královéhradecké nemocnice.

Krajský soud v Hradci Králové mladíka třikrát uznal vinným, nejprve mu dvakrát uložil 16 let, později 13 let odnětí svobody. Po zásahu Nejvyššího soudu byl Nečesaný propuštěn z vězení a poté dvakrát nepravomocně zproštěn viny novým soudním senátem. Předchozí osvobozující rozsudek vrchní soud rovněž zrušil s tím, že krajský soud se držel názoru Nejvyššího soudu i v otázce hodnocení důkazů, což by neměl.

Aktuálně zrušený pátý verdikt je z letošního 14. května. Předseda soudního senátu Mjartan tehdy uvedl, že při pochybnostech o vině obžalovaného musí rozhodnout podle zásady in dubio pro reo, tedy ve prospěch obviněného. Soudu chyběl klíčový důkaz. Kadeřnice sice Nečesaného opakovaně označila za pachatele, její výpověď však zpochybnili znalci, podle nichž trpěla amnézií.