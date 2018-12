Indoktrinace muslimských Ujgurů? Iniciativa Čechů a Slováků ostře kritizuje Čínu

Iniciátoři kritizují Peking kvůli zacházení s menšinovými muslimskými Ujgury v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang i celkové autoritářské směřování Číny pod vedením generálního tajemníka Komunistické strany Číny Si Ťin-pchinga. Podle autorů zprávy sílí represe proti Ujgurům, Kazachům a dalším muslimským menšinám od nástupu Si Ťin-pchinga k moci v roce 2012 a zejména od nástupu Čchen Čchüan-kuoa do funkce oblastního stranického tajemníka.

"Jsou zde potlačována politická, náboženská a kulturní práva obyvatel zaručená čínskou ústavou, jsou zaváděny metody policejního státu a digitální diktatury a obyvatelstvo je masově politicky indoktrinováno. Odsuzujeme zejména uvěznění několika set tisíc lidí v politických převýchovných táborech," uvedli v tiskové zprávě.

Autoři iniciativy usilují zejména o propuštění všech lidí zadržovaných v politických převýchovných táborech a ukončení represivní politiky vůči národnostním a náboženským menšinám v Číně. Apelují také na české státní orgány a ekonomické subjekty, aby ukončily spolupráci s aktéry, kteří se podílejí na represi Ujgurů, a podpořily dodržování lidských práv. Mezi iniciátory výzvy jsou sinolog a ujgurista Ondřej Klimeš, sinolog a tibetolog Martin Slobodník, sinoložka Olga Lomová a dalších 120 českých a slovenských představitelů akademické obce, veřejného života a občanské společnosti.

Takzvaná střediska odborného vzdělávání, kam jsou na politickou převýchovu posíláni tamní Ujgurové, uzákonila v roce 2018 regionální vláda v autonomní oblasti Sin-ťiang. Úřady chtějí bojovat proti šíření podle nich extremistické ideologie. Podle OSN je v takových zařízeních v Sin-ťiangu drženo asi milion Ujgurů, Kazachů a příslušníků dalších menšin.

Here's an annotated copy of the personal data collection form police in Urumqi sent out to all residents early this year. It divides people into "safe," "normal" and "unsafe" based on categories like ethnicity and prayer habits. (More here: https://t.co/BB18uANBej) pic.twitter.com/CM28SOGNHK