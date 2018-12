Prasknutí aorty? 80 procent případů končí smrtí, nepodceňujte screening

U 18 pacientů našli lékaři rozšířenou aortu. U dalších čtyř mužů pak byla aorta rozšířená dokonce až o více než pět centimetrů. Tyto čtyři muže tak čeká chirurgická léčba, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Hana Kopalová. Během jednoho roku praskne aorta 20 až 76 lidem z každých 100.000 obyvatel. Tři čtvrtiny pacientů pak zemřou ještě před příjezdem do nemocnice. Třeba kouření zvyšuje riziko roztržení aorty až pětkrát.

Osmnáct pacientů, u kterých screening odhalil rozšířenou aortu, bude nutno dále sledovat v cévní či angiologické ambulanci. Čtyři muži s větším rozšířením aorty čeká chirurgický zákrok, a dále je pak budou lékaři pravidelně vyšetřovat. V případě operace je problémové místo na břišní aortě nahrazeno speciální protézou, případně s ohledem na zdravotní stav pacienta je do aorty zavedena speciální výztuha.

Nemocnice screening prováděla u mužů z okolí Benátek nad Jizerou na Mladoboleslavsku, kteří jsou pojištění u Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. "Myslím, že součástí práce primáře chirurgického oddělení je nejen pečovat o pacienty na oddělení, ale také v terénu. To znamená předcházet tomu, aby se pacient do nemocnice dostal v akutním stavu. Pokud má být v nemocnici, tak k plánovanému chirurgickému výkonu," řekl primář chirurgie mladoboleslavské nemocnice Jaroslav Toušek.

Podle Touška by bylo potřeba, aby se screening uskutečnil u všech mužů v dané věkové skupině na celém Mladoboleslavsku. Ze statistiky totiž vyplývá, že častěji jsou výdutí postiženi muži než ženy, a to ve věkovém rozmezí 65 až 79 let.