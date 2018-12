Sníh překvapil silničáře, Vánoce pošťáky. Když nedostanete Vánoční dárek, kdo za to může?

— Autor: -iht / EuroZprávy.cz

Komentář - Každý rok je to to stejné a rok od roku horší. Jak zpívá Jaromír Nohavica v jedné ze svých populárních písní: "Silničáři, ta jak každý rok, su překvapení velice, že sníh zasypal jim silnice." Zasypané silnice jsou ale jen jedním z opakujících se nešvarů Vánoc. Tím druhým jsou vánoční dárky, a to hlavně v případě, kdy nedorazí.