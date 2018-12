Nejvyšší soud rozhodl v kauze elektráren bratří Zemků, obviněna byla i Vitásková

Dovolání k NS podali všichni odsouzení a také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, jenž napadl výrok o zproštění Vitáskové. Mluvčí NS Petr Tomíček bez dalších podrobností potvrdil, že je od úterka rozhodnuto o všech podnětech.

Obecně platí, že odůvodnění má být hotové do 30 dnů. V kauze solárních elektráren by to mohlo být rychleji, protože soudce Vladimír Jurka odchází k poslednímu prosinci do důchodu.

Majitelé elektráren, bratři Alexandr a Zdeněk Zemkové, od Vrchního soudu v Olomouci odešli s trestem šest let a devět měsíců. Sedm let si má odpykat bývalá vedoucí odboru licencí regulačního úřadu Michaela Schneidrová.

Revizní technik Vladimír Čimpera dostal čtyři roky nepodmíněně, technik Karel Šupina 5,5 roku. Dalším jejich kolegům Janu Hudečkovi a Jaroslavu Krymovi vrchní soud tresty zvýšil o rok z šesti na sedm let.

Podle obžaloby majitelé elektráren Saša - Sun a Zdeněk - Sun neoprávněně dostali licence na základě nepravdivých revizních zpráv. Zároveň tak získali právo na výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu dodanou do veřejné sítě, která platila pro elektrárny s licencí do konce roku 2010. Zemkové v minulosti pochybení popírali. "Ničeho nezákonného jsme se nedopustili," uvedli před časem v prohlášení zaslaném ČTK.

U Vitáskové nejvyšší státní zástupce akceptoval závěr vrchního soudu, že po provedeném dokazování nelze její jednání posoudit jako úmyslný trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Existuje však podle žalobců také možnost kvalifikovat čin jako nedbalostní delikt.