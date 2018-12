Bez migrantů by Česko vymřelo? Počet obyvatel roste díky cizincům, ukazují nová čísla

V České republice se desítky let ukrýval světový unikát. Vůbec nikdo o něm nevěděl

V průběhu prvních devíti měsíců se podle předběžných údajů živě narodilo 86,6 tisíce dětí. Bylo jich o 43 méně než dle definitivních výsledků za stejné období předcházejícího roku. Vdané ženy porodily 44,6 tisíce dětí, ženy svobodné 37,9 tisíce a ženy rozvedené či ovdovělé 4,1 tisíce.

Podíl dětí narozených mimo manželství dosáhl 48,5 % a byl v meziročním srovnání mírně nižší (48,7 % v období leden až září 2017). Údaje za třetí čtvrtletí tak potvrzují zastavení dlouhodobého trendu rostoucího podílu dětí narozených mimo manželství, informuje czso.cz.

Prvorozené děti tvořily 48 % všech živě narozených, druhorozené 37 % a děti narozené ve třetím či vyšším pořadí 14 %. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 30 let.

Od počátku roku do konce září podle předběžných údajů zemřelo 85,0 tisíce obyvatel Česka, téměř o 1,3 tisíce více než v témže období roku 2017. Meziroční nárůst počtu zemřelých z velké části připadl na třetí čtvrtletí, v průběhu kterého letos zemřelo 26,6 tisíce osob, meziročně o 1,0 tisíce více.

Mezi zemřelými bylo celkem 43,0 tisíce mužů a 42,0 tisíce žen. Zemřelým mužům bylo v době úmrtí v průměru 72,6 let a zemřelým ženám 79,7 let. V průběhu prvního roku života zemřelo celkem 220 dětí, o 10 méně než v loňském prvním až třetím čtvrtletí. Kojenecká úmrtnost se meziročně mírně snížila na 2,5 ‰.

Podle předběžných údajů uzavřelo v prvních třech čtvrtletích sňatek 47,8 tisíce párů mužů a žen, o 1,5 tisíce více než ve stejném období předcházejícího roku. Více jak deset tisíc svatebních obřadů se konalo v červnu (10,6 tisíce) i v srpnu (10,4 tisíce). Naopak nejméně, 0,8 tisíce párů snoubenců, zvolilo pro uzavření manželství lednové datum. Tři čtvrtiny nevěst i ženichů uzavíraly manželství poprvé, u jedné čtvrtiny novomanželů šlo o uzavření manželství vyššího pořadí. Nejvíce ženichů bylo ve věku 29 let a nejvíce nevěst ve věku 27 let.

Podle předběžných údajů nabylo do konce září 2018 právní moci celkem 17,5 tisíce rozvodů, meziročně o 1,0 tisíce méně. Ze čtyřiceti procent rozvod ukončil manželství bez nezletilých dětí v rodině. V šedesáti procentech se rozvody nezletilých dětí dotýkaly. Rozvedeným mužům bylo v průměru 44,7 let, rozvedeným ženám 41,8 let.

Statistika zahraničního stěhování za období prvních devíti měsíců roku 2018 hovoří o 43,1 tisíce přistěhovalých a 17,0 tisíce vystěhovalých. Saldo zahraniční migrace tak dosáhlo 26,1 tisíce a bylo o 7,3 tisíce vyšší než ve stejném období roku 2017. Meziročně zesílil jak proud přistěhovalých, tak vystěhovalých. V obou tocích se na nárůstu počtu migrantů významně podíleli občané Ukrajiny. Nejvyšší kladné saldo stěhování za 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 bylo zaznamenáno s občany Ukrajiny (8,9 tisíce) a tvořilo jednu třetinu celkového salda. Druhé nejvyšší bylo saldo zahraničního stěhování občanů Slovenska (3,9 tisíce), s odstupem následovalo saldo občanů Rumunska (1,5 tisíce) a Bulharska (1,4 tisíce).