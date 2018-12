Horáček z nemocniční kauzy zůstává ve vazbě, mohl by mařit vyšetřování

V České republice se desítky let ukrýval světový unikát. Vůbec nikdo o něm nevěděl

Horáček byl donedávna ve vazbě kvůli obavám z toho, že by mohl pokračovat v trestné činnosti. V listopadu státní zástupce navrhl přidání vazebního důvodu, jeho návrhu později vyhověl Obvodní soud pro Prahu 5. Proti rozhodnutí podal Horáček stížnost, kterou dnes soud zamítl. "Stížnost obviněného byla zamítnuta," potvrdil Matula. Teryngel řekl, že rozhodnutí soudu očekával a zváží další postup.

Horáček je ve vazbě od konce června, soud ho tehdy do vazby poslal i z důvodu, že by mohl svědky ovlivňovat, vazba z tohoto důvodu může ale trvat maximálně tři měsíce. Horáček ale po této době propuštěn nebyl, protože byla podle žalobce stále důvodná obava z toho, že by mohl v trestné činnosti pokračovat.

Teryngel v minulosti uvedl, že státní zástupce navrhnul rozšíření vazebních důvodů poté, co Vrchní soud v Praze snížil kauci na propuštění podnikatele na deset milionů korun a podnikatel tyto peníze složil. Žalobce pak rozhodnutí o propuštění na kauci zrušil.

Proti zrušení rozhodnutí o kauci podal Teryngel stížnost, kterou se minulý týden zabýval Vrchní soud v Praze. Podle advokáta rozhodl tak, že státní zástupce překročil svou pravomoc. Matula dnes ČTK řekl, že Horáčkově stížnosti bylo vyhověno. "Této stížnosti bylo vyhověno a vrchní soud to moje usnesení zrušil," řekl státní zástupce. Protože ale soudy potvrdily rozšíření vazebních důvodů, Horáček už na kauci propuštěn být nemůže.

Podnikatel je ústřední postavou kauzy, podle médií ovlivňoval přidělování zakázek v nemocnicích, za což žádal podle vyšetřovatelů úplatky. Vedle Horáčka obvinila policie například bývalou ředitelku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou, bývalého ředitele Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, který kvůli obvinění rezignoval, a bývalého ředitele Nemocnice Na Bulovce Františka Nováka, jehož odvolal ministr zdravotnictví na začátku července.

Server iRozhlas.cz dnes uvedl, že se Horáček z vazby zbavil části svého majetku. Pozemky v Ústí nad Labem podle serveru vrátil otci, podíly na dalších parcelách prý prodal.