Bývalý soudce Havlín zůstane ve vězení, odpykává si trest za korupci

Havlín byl potrestán za to, že nezákonně ovlivňoval trestní řízení ve prospěch pachatelů, většinou opilých řidičů. Ovlivňování doprovázela žádost, nabídka či poskytnutí úplatku.

Za korupci ho soud poslal do vězení na pět let a tři měsíce. Po uplynutí poloviny trestu žádal o podmíněné propuštění. Žádost v říjnu teplický soud zamítl. Proti tomu se Havlín odvolal ke krajskému soudu.

Mluvčí krajského soudu Veronika Suchoňová serveru seznam.cz řekla, že soud rozhodoval v neveřejném zasedání, o jehož výsledku lze informovat až po doručení rozhodnutí všem účastníkům řízení. Seznam informaci o rozhodnutí získal z informačního systému ministerstva spravedlnosti výsledek řízení mu potvrdila mluvčí teplického soudu Tereza Šponiarová.

Havlín před soudem v Teplicích řekl, že lituje toho, co způsobil. Teplický soud dospěl k závěru, že opakované výroky odsouzeného o dehonestaci justice a o zločinném jednání byly účelové, připravené, nikoliv upřímné. Soudce Havlín v minulosti odešel z justice do diplomacie, kde jeho působení provázelo několik skandálů. Návratu do taláru se domohl žalobou.