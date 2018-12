Vyhrožování terorismem? Bulharský mladík si v ČR odsedí 40 měsíců, soudce mu vyčinil

Co se v zahraničí píše o Česku? V Praze potkáte jen Afričany a Asiaty. Pozor na krádeže a byrokracii

Odvolací senát zamítl jak mladíkovu žádost o zmírnění trestu, tak i požadavek státního zástupce na zpřísnění odnětí svobody na pět let. Zvolený trest soud označil za "spíše mírný, nikoliv však nepřiměřeně". Za vyhrožování spácháním teroristického činu lze uložit v základní sazbě tři až 12 let vězení, případně také propadnutí majetku.

"Terorismus je největší hrozbou současné civilizace, a v tomto smyslu musí být jednání s ním jakýmkoliv způsobem spojené postihováno podle zákona," konstatoval předseda senátu Jan Sváček. Soudci na druhou stranu přihlédli k řadě polehčujících okolností - k mládí obžalovaného, k jeho dosavadní beztrestnosti na českém území nebo k tomu, že se k činu přiznal a významně tím usnadnil celé trestní řízení. Sváček zmínil také "naivní a amatérský" způsob provedení činu.

Ivanov žil od roku 2016 na ubytovně v Plzni a pracoval v tamní firmě. Letos v lednu se posilnil whisky a poté v bulharštině sepsal text o tom, že jestliže Pákistán zadrženou Češku do 48 hodin nepropustí a neposadí do letadla, dojde tam k teroristickým útokům. Zprávu pak pomocí internetového překladače převedl do angličtiny a odeslal ji textovou zprávou a e-mailem dvěma pákistánským médiím.

"Napsal jsem to, nezapírám. Lituji toho, ale na to je pozdě. Stalo se," řekl dnes Ivanov u soudu. Dříve se hájil tím, že hrozby nemyslel vážně. Chtěl prý jen pomoci zadržené ženě.

Podle znalců nemá mladík agresivní sklony ani schopnosti naplánovat a provést teroristický útok v zahraničí. Je to introvert s podprůměrným intelektem, má sklony k fabulacím. Skutku se podle odborníků mohl dopustit proto, že měl potřebu prezentovat svůj údajný blízký vztah k tehdy mediálně známé osobnosti - zadržené dívce. Ivanov totiž tvrdí, že ženu znal, že si s ní psal přes facebook a že se třikrát setkali, z toho jednou intimně. Soudy tomu neuvěřily, na posouzení skutku to však tak jako tak nemělo vliv.

Mladík skutek spáchal v době, kdy byl ve zkušební době podmíněného trestu za krádež provedenou ve své vlasti.