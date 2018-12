Uprchlík chtěl z Belgie do Velké Británie. Skončil v Liberci, žádá azyl

Co se v zahraničí píše o Česku? V Praze potkáte jen Afričany a Asiaty. Pozor na krádeže a byrokracii

Do kamionu, který jel do Liberce, si bez vědomí řidiče nastoupil cizinec v závěru minulého týdne. Podle zjištění libereckých policistů postával spolu s dalšími v Belgii u jednoho parkoviště, kde bylo větší množství kamionů.

"Pravděpodobně dlouhé čekání na vhodnou příležitost jej zmohlo natolik, že usnul," uvedl Robovský. Mezitím, co spal, nastoupili jeho kamarádi zřejmě do nákladního vozu směřujícího do Británie.

Po probuzení byl migrant sám a nastoupil do nějakého kamionu v domnění, že cílovou destinací bude také Velká Británie. O čtyři dny později, při vykládce zboží na parkovišti jedné z firem v Liberci, vystoupil z nákladového prostoru kamionu. Vestoje, zaklíněn mezi nákladem, byl téměř čtyři dny.

Cizince bez dokladů a peněz si převzali policisté a zajistili mu lékařské vyšetření v nemocnici. "Následujícího dne požádal muž o poskytnutí mezinárodní ochrany formou azylu v České republice. Cizinec byl po administrativních úkonech převezen do přijímacího střediska pro azylanty a předán příslušným orgánům, které budou o udělení azylu rozhodovat," dodal mluvčí policie.