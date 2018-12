Kauza pádu dítěte z vlaku je uzavřena, žalobce dovolání nepodá

"Po prostudování písemného vyhotovení rozsudku jsem uzavřel, že nebudu podávat dovolání. Neshledal jsem tam extrémní rozpor mezi zjištěnými skutečnostmi a tím, jak to hodnotil odvolací soud," řekl dnes ČTK státní zástupce olomouckého krajského státního zastupitelství Libor Skácel.

Okresní soud obě pracovnice drah původně potrestal za usmrcení z nedbalosti podmíněným trestem 18 měsíců s dvouletou zkušební dobou, původně jim hrozilo až šest let vězení. Podle něj ženy porušily své povinnosti, když se nepřesvědčily o řádném uzavření dveří.

Vlak z olomoucké stanice vyjel poté s nedovřenými dveřmi, z nichž později ve stokilometrové rychlosti dítě vypadlo. Ženy porušení předpisů před soudem několikrát odmítly. Podle odvolacího krajského soudu se však jednoznačně neprokázalo, že za tragédii nesou odpovědnost. Nejde tak o trestný čin.

Žalobce po vynesení rozsudku nechal otázku případného dovolání otevřenou. Definitivní uzavření kauzy vlakvedoucí Jarmila Soukupová považuje za satisfakci.

"To, čím jsme si prošly a jak se k nám chovala policie a média, je víc než smutné. Naše rodiny to snášely s námi a nebylo to vůbec lehké. Dodnes se z toho všichni vzpamatováváme," řekla dnes ČTK žena. Doplnila, že celá kauza se podepsala také na jejím zdraví.

Neštěstí se stalo na trase z Luhačovic do Prahy v červenci 2016. Holčička po pádu z vlaku na místě zemřela. České dráhy, které se s rodinou vyrovnaly mimosoudně, poté zavedly opatření, aby podobné tragédii zabránily. Svou roli totiž sehrál typ vozu bez automatického zajištění dveří i tehdejší předpisy Českých drah včetně snížení počtu personálu, který měl na starosti celý vlak. Policisté při vyšetřování uvedli, že kdyby se tragédie stala později, mohly být obviněny jako právnická osoba také České dráhy. V době tragédie to neumožňoval právní řád.