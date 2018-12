Přikrmování volně žijících zvířat? Pozor. Tyto potraviny je mohou zabít

V období Vánoc míří do lesů tisíce Pražanů a malé množství nevhodného krmení zanesené do lesa jednotlivcem je mnohokrát znásobeno. Lidé podle Fišerové často nosí do lesa pro zvěř nevhodné potraviny, které by jinak skončily v popelnici, například uzeniny nebo zbytky jídel.

Velmi rizikové je ve velkém množství i pečivo, které způsobuje překyselení trávicí soustavy přežvýkavců a může vést k jejich úhynu. Pečivo proto nesmí převažovat nad přirozenou potravou, kterou je v době zimy seno.

Pokud chtějí lidé donést do lesa zvířatům krmení, je tedy bezpečným dárkem kvalitní seno. Nejlepší je však nechat přikrmování zvířat na odbornících. "Doporučujeme tedy, pokud má někdo zájem zvěři v zimních měsících pomoci, tak nejlépe se spojit s některým z našich zookoutků, nebo kontaktovat místní myslivecký spolek," uvedla Fišerová. Lesníci a myslivci se o zvířata v lesích pravidelně starají a v případě velkého mrazu nebo velké sněhové pokrývky rozváží do krmelců kvalitní seno.

Pro vodní ptactvo sice není pečivo tak nebezpečné, na rozdíl od ptactva, které létá na krmítka, ale rohlíky představují jednostrannou potravu, která neposkytuje labutím dostatek živin.

"Ve větším množství je pečivo pro labutě dokonce škodlivé a může způsobovat vývojové poruchy zejména u mláďat. Doporučujeme krmit labutě i jinou potravou, než je pečivo," sdělila Fišerová. Dostat mohou například pšenici, kukuřici, vařenou rýži, vařené těstoviny, nasekanou zeleninu a salát. Ideální jsou pak granule určené přímo pro vodní ptáky.

Do krmítek pečivo nepatří vůbec, pěvci nesmí dostat ani jiné zbytky z kuchyně. Důvodem je sůl, která může být pro ptáky létající na krmítko jedovatá. "Důležité je také při přikrmování ptáků dodržet zásadu přikrmovat pouze v době nouze, to je mráz, hodně sněhu a podobně, určitě ne celoročně," dodala mluvčí.

V zookoutcích platí zákaz samovolného krmení zvířat. Je možné přinést například jablka nebo mrkve, kterými pak zvířata krmí pracovníci zookoutku podle potřeby.