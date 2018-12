"Čert tě vem!" Otužilci křtili ve Vltavě nové členy, voda prý mohla být ještě studenější

Při křtu nalil předseda České otužilecké unie Vladimír Komárek každému z účastníků za krk vltavskou vodu ochlazenou kousky ledu a každému popřál "Zlom vaz!", na což se mu dostalo odpovědi "Čert tě vem!"

Komárek řekl, že akce se povedla a účast kolem 30 otužilců se dá pokládat za pěknou. Jde podle něj o tradici, kterou otužilecké kluby provozují už desítky let. "Někde je to více formální, někde je to takové praštěnější, o což se snažíme i my," uvedl Komárek. Tomu odpovídaly i vtipné pokrývky hlavy a kostýmy účastníků. Jeden z plavců dorazil ve včelařské kombinéze, ve které si poté šel i zaplavat.

Česká otužilecká unie má podle Komárka 102 členů, kteří jsou rozesetí po celé republice. K podstoupení křtu není nutné být zkušeným otužilcem, stačí projevit zájem a být ochotný do studené vody vstoupit, dodal předseda unie.

Letošní podmínky nejsou podle Komárka špatné, pro otužilce nicméně nejsou ideální náhlé teplotní skoky. "Bylo protivné to, že bylo dlouho teplo a pak se najednou ochladilo za týden o čtyři stupně. Ideální je, když se od podzimu ochlazuje postupně," uvedl. Dnešní teplota vody mohla být z otužileckého pohledu i nižší. "Čím je to blíž nule, tím je to působivější, ale i tak jsme spokojení. Včera jsme plavali v Náchodě, tam bylo 1,9, takže dneska to je teplejší," řekl Komárek.

Další tradiční akce unie se bude konat na Tři krále. Desítky plavců se při ní nechají loděmi dopravit do středu Vltavy u Karlova mostu a poté hromadně naskáčou do řeky, odkud volným tempem doplavou zpět ke břehu.

Otužilecké plavání má v Česku dlouhou tradici. Nejznámější je Memoriál Alfreda Nikodéma, který se plave v Praze o druhém svátku vánočním. Loni se konal 71. ročník, kterého se zúčastnilo 369 plavců. Podobné akce se na přelomu roku konají i v dalších městech.