Spokojenost Čechů se sociální politikou roste. Komu by peníze vzali?

V porovnání s průzkumem v roce 2016 ale všem hodnocených oblastem s výjimkou podpory bydlení přibylo kladných hodnocení.

Vzdělávání a zdravotní péči v zemi nyní kladně hodnotí více než dvě třetiny dotázaných. Ostatní oblasti vnímá většina lidí jako více či méně špatně zajištěné. Na zajištění v nezaměstnanosti, podporu k získání práce a sociální pomoc v nouzi tak pozitivně pohlíží jen dvě pětiny lidí, podporu rodin s dětmi a zajištění v době nemoci nebo úrazu kladně hodnotí třetina veřejnosti a o podpoře bydlení a finančním zajištění ve stáří si totéž myslí přibližně čtvrtina občanů.

CVVM se rovněž dotazovalo občanů na názor, zda by měl stát do hodnocených oblastí zvýšit nebo naopak snížit přísun peněz. Podle jeho zjištění by lidé na prvním místě navyšovali starobní důchody, následovalo zdravotnictví a dopravní infrastruktura jako dálnice, železniční koridory apod. Naopak spíše snížit by se podle nich měly peníze pro kulturu, armádu a obranu, policii a soudy.

"U ostatních položek převažovalo zvýšení nad snížením, ovšem jinak se v odpovědích nejčastěji objevuje názor, že by podpora měla zůstat stejná, což platí o všech zkoumaných oblastech s výjimkou starobních důchodů a zdravotnictví, kde maximálním podílem byla varianta 'mírně navýšit'," doplnili autoři průzkumu, který provedli v první polovině listopadu mezi tisícovkou lidí starších 15 let.