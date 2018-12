Projděte fotonovým tunelem. Už tento pátek

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Žijeme ve fotonovém moři – a nemyslím tím jen všudypřítomné světelné znečištění. Všechny objekty ve vesmíru, nás lidi nevyjímaje, vyzařují fotony. Jakkoli ty lidské jsou našim zrakům většinou neviditelné. Bláznivé je, že lze dokonce odhadnout počet fotonů v celém viditelném vesmíru. Jde o číslo v podobě 2 a za ní 89 nul… Tedy 200 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 fotonů. Považuji si proto za velikou čest, že letošní Svátek světla věnujeme oslavě této elementární částice. Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno

Na Kraví hoře se vám v pátek 21. prosince mezi 17.00 a 22.00 naskytne možnost vstoupit přímo do unikátní audiovizuální instalace, kterou vytvoří 15 metrů dlouhý světelný tunel. Celý vnitřek bude osázený více jak stovkou výkonných LED svítidel, které budou reagovat na autorskou hudbu. Průhledná konstrukce umožní pozorovat audiovizuální show z celého parku, ale tím nejlepším zážitkem bude přímý vstup do nitra fotonového tunelu. Budeme vyprávět příběh, který představí celé barevné spektrum, vlnění světla – každý foton pronikne rychlostí světla do oční sítnice diváka.

Co je to foton?

Veškeré elektromagnetické vlnění, od radiových vln, přes viditelné světlo po záření gama je kvantováno na fotony.

Jsou všudypřítomné a nemají přitom žádnou hmotnost. Umí létat tou nejvyšší rychlostí, kterou náš vesmír dovoluje.

V žárovce vibrují atomy vlákna a vysílají fotony stejně, jako to dělají například rádiové vysílače.

V neonových lampách dostávají atomy dodatečnou energii, které se zbavují vyzařováním jednotlivých fotonů.

Další způsob produkce fotonů je založen na urychlování nebo zpomalování nabitých částic.

Foton má částicové i vlnové vlastnosti, ale není ani částice ani vlna.

Životnost fotonu je nekonečná, ve smyslu nekonečného poločasu rozpadu.

Elektrický náboj fotonu je nulový.

Foton má spin roven 1, jedná se tedy o boson.

Foton existuje pouze v pohybu.

Lidský zrak je schopen registrovat spršku i několika málo fotonů viditelného světla.

Praktické informace k vaší návštěvě