Havlovy hodnoty v Česku nezemřou, soudí Halík. Zavzpomínala i ambasáda USA

Na Havla lidé vzpomínají na několika místech Česka. Na Jungmannově náměstí ze zapálených svíček vytvořili srdce a předčítají úryvky z Havlových literárních děl. Vystupují také různé osobnosti, promluvil třeba bývalý ministr kultury Daniel Herman nebo právě Halík.

ČTK řekl, že při vyslovení jména Havla mu naskočí spousta vzpomínek, ale i to, že je stále aktuálním symbolem hodnot, se kterými stojí a padá demokracie. "Vzpomínám si na ty dny po Havlově smrti. Na den jeho pohřbu, kdy většinou lidé naplní obchodní domy, ty obchodní domy v Praze byly prázdné. Ta nálada, to nebyl smutek, to bylo jakési slavnostní ticho," poznamenal.

Potěšilo ho, že tenkrát i nyní se vzpomínek na Havla účastní hodně mladých lidí. "Takže ty hodnoty, které Havel ztělesňoval, jsem přesvědčen, že nezemřou v naší společnosti," zdůraznil.

Je si jist, že poroste počet lidí, zejména mezi mladými, kteří nejsou lhostejní a kladou si podstatné otázky. "Vidí ta nebezpečí, která číhají na naši společnost a uvědomují si, že je třeba, aby tady byli lidé, kteří v Havlově odkazu budou pokračovat," řekl.

Památku Havla se také rozhodl položením květiny na jeho hrob uctít předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), na piazettě Národního muzea, která byla po něm pojmenována, se mu poklonili zástupci Starostů a nezávislých.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera položil věnec k hrobu Václava Havla na Vinohradském hřbitově. Dnes je to přesně 7 let od úmrtí prvního polistopadového prezidenta. #Havel #prezident pic.twitter.com/o0r2YiI8XR — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) 18. prosince 2018

Americká ambasády v Praze na svém twitteru umístila fotografii velvyslance Stephena Kinga s velkým srdcem a textem připomínajícím vystoupení Havla jako prvního státníka zpoza železné opony v roce 1990 před americkým Kongresem.

Dnes si připomínáme sedm let od úmrtí prezidenta Václava Havla. V roce 90' vystoupil jako první státník země zpoza bývalé železné opony před Kongresem a byl přerušen třiadvacetkrát potleskem. Nikdy nezapomeneme ❤ VH pic.twitter.com/eXiJBCV6rL — U.S. Embassy Prague (@USEmbassyPrague) 18. prosince 2018

Památku Havla přišly na Hrádeček uctít desítky lidí

"S kamarádkou na Hrádeček chodíme pravidelně již několik let. Jdeme pěšky z Janských Lázní. Na Havlovi si cením slušnosti a úcty jednoho k druhému," řekla ČTK Gozel Chalijevová z Prahy. U chalupy zapálila svíčku a položila láhev piva Krakonoš z trutnovského pivovaru, kde Havel v letech 1974 až 1975 pracoval jako pomocný dělník. Dominantním prvkem na plotě u stodoly bylo letos velké proutěné srdce. Dále na plotě byla přišpendlená červená papírová srdíčka.

Zvenčí nebylo vidět, že by v chalupě, kterou nyní vlastní vdova Dagmar Havlová, dnes někdo byl. Živo nebylo ani v ostatních chalupách v okolí. Kdo se vydal na cestu autem, musel být velmi opatrný. Silnice plná serpentin se v zimě neudržuje a její povrch byl dnes zledovatělý. Okolí chalupy bylo pod sněhem.

Havel zemřel na chalupě na Hrádečku 18. prosince 2011 ve věku 75 let. Hrádeček nazval svým existenciálním domovem. Chalupu koupil v druhé polovině 60. let, později tam vznikala Charta 77 či petice Několik vět. Havel na Hrádeček často jezdil i jako prezident, například v roce 1999 na Hrádeček dorazil generální tajemník OSN Kofi Annan.