Kam na výlet o Štědrém dni? Třeba do zoo, botanické nebo útulku

Oblíbeným cílem zejména rodin s dětmi je na Štědrý den zoologická zahrada, v minulém roce si zde čekání na Ježíška zkrátilo 6740 návštěvníků. V pondělí budou mít vstup děti do 15 let za symbolickou jednu korunu. Areál zahrady bude otevřen od 09:00 do 14:00 hodin.

Stejně jako loni i letos mohou návštěvníci při cestě do zoo přinést zvířatům jedlé dárky, například suché pečivo, čerstvé nebo sušené ovoce a zeleninu, ořechy a piškoty. Dalšími dárky, kterými je možné obyvatele zoo potěšit, jsou stará prostěradla, povlečení nebo fotbalové míče. Dárky je možné nechat u hlavního vchodu, zvířatům je chovatelé následující dny.

Také do sousední botanické zahrady je možné o svátcích zavítat. Skleník Fata Morgana a venkovní expozice budou na Štědrý den otevřené od 09:00 do 14:00 hodin, milovníci vína mohou zajít do vinotéky svaté Kláry v čase od 11:00 do 15:00 hodin.

Ve dnech 23. a 24. prosince se lidem také otevře útulek městské policie v Troji, kde našla prozatímní domov zatoulaná zvířata. Na Štědrý den program v 10:00 hodin zahájí ředitel strážníků Eduard Šuster, návštěvníky přivítají koledy v podání živé hudby, připravena je ukázka výcviku služebních psů a prohlídka útulku a zookoutku.

Z památek si mohou Pražané a návštěvníci metropole v pondělí prohlédnout katedrálu svatého Víta, Vyšehrad, Staroměstskou radnici, Petřínskou rozhlednu i bludiště nebo věže Karlova mostu. Zavřena však zůstane Jindřišská věž, Strahovská knihovna, Břevnovský klášter, Planetárium, Štefánikova hvězdárna.

Většina muzeí návštěvníky nepřivítá. Na Štědrý den zůstanou zavřené dveře Historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí, následující dva sváteční dny však bude otevřeno od 9:00 do 20:00 hodin. V pondělí budou otevřená Muzeum hlavního města Prahy, Židovské muzeum, Muzeum pražských pověstí a strašidel, muzeum Franze Kafky nebo Muzeum Karlova mostu.

Na Štědrý den neotevře ani Národní galerie, v dalších dnech však budou mít návštěvníci jednu z posledních možností vidět výstavu Františka Kupky ve Valdštejnské jízdárně. Ta se podle Terezy Ježkové stane nejnavštěvovanější výstavou Národní galerie v letošním roce. V Salmovském paláci je výstava Možnosti dialogu, která představuje světové umělce. Ve Veletržním paláci se 25. prosince uskuteční komentovaná prohlídka aktuálních výstav.