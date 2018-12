Za vraždu matky si recidivista odpyká přísný trest. Při škrcení jí rozlámal žebra

"Nepřímé důkazy a jejich časová souvislost tvoří naprosto ucelený řetězec," uvedla předsedkyně odvolacího senátu Pavla Augustinová. Mužovu obhajobu označila za nevěrohodnou a účelovou.

Žena zemřela 19. ledna letošního roku v bytě, který obývala společně se synem. Soudy konstatovaly, že ji muž napadl po předchozím požití alkoholu, který u něj i dříve spouštěl agresivitu, a po slovní rozepři.

"Pod vlivem alkoholu byli oba a obžalovaný tu hádku emočně nezvládl," podotkla soudkyně. Poukázala i na to, že soudy muži už dříve uložily povinnost ambulantního protialkoholického léčení. "Pokud by to dodržoval a alkoholické nápoje by nepožíval, nepochybně bychom tady dnes neseděli," řekla.

Pětatřicetiletý muž vinu odmítal s tím, že po jeho posledním návratu z vězení se jeho vztah s matkou zlepšil a vzájemné soužití bylo zcela v pořádku. V době činu byl na procházce mimo dům, takže vraždit musel někdo jiný, kdo mohl využít obecně známé skutečnosti, že byt zůstával přes den otevřený, vypověděl obžalovaný. Když syn našel matku bezvládnou, přivolal záchrannou službu, jež se ji marně snažila oživit.

"S tímhletím nemám vůbec nic společného. Samozřejmě kolikrát jsem se s mamkou pohádal, ale nebylo to nic vážného. Já vím, že moje trestní minulost mi spíš ubližuje v tomhle procesu, ale sám bych chtěl, aby se to vyšetřilo. V inkriminovanou dobu jsem doma vůbec nebyl," řekl obžalovaný odvolacímu senátu.

Svědci z řad sousedů ale tvrdili něco jiného. Podle nich se v danou dobu kolem domu nepohyboval nikdo cizí a z bytu ženy se ozývala hlasitá hádka a poté "rány, jako by někdo stěhoval nábytek". Matku prý syn už dříve napadal verbálně i fyzicky, jednou byl za toto napadení i odsouzen.

Muž má z dřívějška celkem 11 záznamů v rejstříku trestů. Podle znalců není šance na jeho nápravu příliš velká, a to právě i kvůli jeho vztahu k alkoholu.