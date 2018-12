Pokus o vraždu domnělých zlodějů? Svědek se u soudu zdráhal vypovídat

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Obžaloba se opírá o nepřímé důkazy, totožnost pachatelů nebyli schopni potvrdit ani násilím držení bratři Eliášové. Skutek se stal v noci na 25. května 2014. Tomáš Kolman čelí podezření, že tehdy s brokovnicí v ruce zadržel dva bratry ve věku 16 a 21 let. Podle spisu výstřelem donutil bratry lehnout na zem, za pomoci Jana Waňka je spoutal a ještě s pomocí Radomíra Šefra je odvezl do areálu své firmy. Později se k nim přidal Jan Michálek.

U soudu dnes vypovídali manželé, kteří mají v sousedství areálu Kolmanovy firmy chalupu. Oba shodně uvedli, že i kdyby výstřel slyšeli, nepřišlo by jim to zvláštní, protože se každý den střílelo na nedaleké sportovní střelnici. Z jejich výpovědí také vyplynulo, že tam zřejmě nějaké zloděje několikrát zahlédli. Od Kolmana a Waňka věděli také o krádežích v areálu. U soudu dnes vypovídal i bývalý kamarád staršího z bratrů Eliášů. Kvůli způsobu jeho života se s ním přestal stýkat, jedním z důvodů bylo, že mu Eliáš na jeho farmě ukradl asi 150 litrů nafty.

Bratři byli podle obžaloby v areálu firmy asi dvě hodiny svázaní do kozelce v plechovém kontejneru. S roubíkem v ústech a lepicí páskou kolem hlavy je poté pachatelé odvezli do lesa u Veselí nedaleko České Lípy, kde je polili benzinem a vyhrožovali, že je zabijí a zakopou. Mladší z bratrů se dokázal po jejich odchodu vyprostit z pout. Kdyby to neudělal, podle znalce hrozilo, že zemřou.

U soudu dnes vypovídal svědek, který se dlouhodobě přátelí s obžalovanými. Zhruba ve 3:00 inkriminovaného dne hovořil s Kolmanem. O čem mluvili, si nepamatuje. Podle něj si ale občas v noci volali kvůli výpočetní technice, kterou pro Kolmana instaloval.

U soudu zaznělo, že při výpovědi na policii využil svědek svého práva nevypovídat z obavy před možným trestním stíháním. Dnes to zdůvodnil tím, že ho někdo upozornil, že i rada po telefonu by pro něj mohla být důvodem pro zahájení trestního stíhání.

Liberecký soud musí znovu provést všechny důkazy, protože obžalovaní trvali na projednání případu v celém rozsahu. Líčení původně plánované na čtvrtek bylo zrušeno a soud by měl pokračovat v příštím roce.