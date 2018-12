Ruská ruleta? Fámám o očkování věří čím dál víc lidí, kontroverzní vědkyně je šíří i u Soukupa

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Co dělat, když vánoční dárek nefunguje nebo má vadu?

Na místě, kde by nemělo nic přežít, existuje život. Vědci objevili uvnitř sopky mutanty

Spalničky se řadí k vysoce nakažlivým virovým onemocněním, nejčastěji postihují děti ve věku čtyř až pěti let. Nakazit se však mohou i dospělí lidé. Projevují se vysokou horečkou, rýmou, kašlem, zánětem spojivek a sliznice v dutině ústní.

Před zahájením plošného očkování bylo hlášeno v tehdejším Československu až 50 tisíc případů ročně. Spalničky se tu přestaly šířit po roce 1982, kdy k zavedení povinné vakcinace došlo. Od té doby se objevují jen ojedinělé případy, kvůli spalničkám se téměř neumírá. Výjimkou byla epidemie v Ústeckém kraji v roce 2014, jejímž zdrojem byl importovaný případ z Indie.

V současnosti však přibývá lidí, kteří očkování odmítají. Následkem toho se v posledních letech vyskytují epidemie o desítkách tisíc nakažených opět i v Evropě a ve Spojených státech amerických. V těchto zemích přitom byly v minulosti spalničky eliminovány, na rozdíl od mnohých zemí v Asii, Africe či Střední i Jižní Americe, kde neprobíhá plošné očkování.

Profesorka varuje před možnými následky, skeptici jí označují za pseudovědkyni

„Vakcinace je invazivní lékařský zákrok, který může, byť v ojedinělých případech, způsobit poškození i smrt docela zdravé osoby,“ stojí v anotaci knihy Varovné signály očkování z roku 2012 na webu její autorky profesorky Anny Strunecké, která se v listopadovém Interview Jaromíra Soukupa vyjadřovala k problematice očkování.

„Stále více lidí touží po objektivních informacích a nehodlá se spoléhat pouze na to, co nám doporučují reklamy, sdělovací prostředky nebo nařizují státní orgány. Právem každého rodiče by měla být svoboda informovaného souhlasu o očkování jejich dětí,“ pokračuje popis zmíněné publikace.

Český klub skeptiků Sisyfos loni Struneckou obdaroval výročním Bludným balvanem za mimořádný celoživotní přínos pseudovědě. „Například kniha Varovné signály očkování se vymezuje k většině vakcín ostře, až alarmisticky, přičemž bojuje proti povinnému očkování dětí,“ píše Sisyfos v odůvodnění na svém webu.

Strunecká prý vyvolává nedůvěru vůči příslušným státním zdravotnickým orgánům a výzkumným týmům, které očkování hájí. Rozhodnutí ohledně vhodného očkování by přitom mělo nadále plně patřit do kompetence odborníků.

„O širší popularitu mojí osoby se do značné míry zasloužili představitelé klubu Sisyfos, kteří mi od 90. let minulého století věnují skutečně velikou pozornost,“ komentuje celou situaci na svém webu Strunecká.

Bývalá pedagožka a vědecká pracovnice Univerzity Karlovy se během letošního roku účastnila řady přednášek na téma očkování, kupříkladu 19. listopadu na Základní umělecké škole v Buštěhradu. V březnu se ve Zlíně účastnila besedy s podtitulem Jak bezpečně (ne)očkovat.

„Připusťme, že naše kvalifikovaná badatelka odhalila nějakou jedovatou vakcínu, lék, poživatinu nebo přídatné éčko, Neměla by se obrátit na příslušné instituce, aby její závěr ověřily?“ ptá se klub skeptiků Sisyfos ve svém vysvětlení.

„Mnozí moji přátelé a sympatizanti mají v poslední době pocit, že informace médií o Strunecké nemají daleko k honu na čarodějnice,“ konstatuje sama Strunecká. Kvůli tomu se prý rozhodla v 72 letech založit vlastní web. „Jako nezávislá důchodkyně se na těchto stránkách pokouším uvést fakta ze svého života a ilustrace svých názorů, které neposkytuje Wikipedie.“

Rizika očkování ovládly i sociální sítě. Prý jde o ruskou ruletu a milionový byznys

Klub skeptiků Sisyfos rovněž vyčítá Strunecké i šíření dalších dezinformací. „Například ženám má hrozit rakovina, nosí-li podprsenky vyztužené anténou přitahující elektrosmog. Paní profesorka odmítá mikrovlnky, v nedávném videu varuje před chemtrails. Snad není třeba pokračovat,“ píše se v závěru prohlášení klubu.

Strunecká stojí i za facebookovou stránkou Rizika očkování, kterou sleduje přes dva tisíce lidí. Na sociálních sítích najdeme i další podobné stránky. Třeba organizace Poočkování, z.s. sdílela v nedávné době články serveru Protiproud bývalého tiskového mluvčího prezidenta Klause Petra Hájka. Očkování je v nich označeno za milionový byznys a „ruskou ruletu“.

Ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha označil předseda společnosti Poočkování Václav Hrabák za objekt očkovací propagandy a farmaceutické lobby pro zvýšení prodeje vakcín proti chřipce. Předmětem kritiky byla fotka z očkování na ministrově facebookovém profilu. „Přejeme Vám, ať po očkování nemáte zdravotní následky jako desetitisíce dětí v ČR, jejichž rodiče neměli kvůli Ministerstvu zdravotnictví na výběr,“ vzkázal mu Hrabák.