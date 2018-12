13 mrtvých při důlním neštěstí v Karviné, jeden ze zraněných bojuje o život

Aktualizováno 09:16 — Autor: ČTK

Při čtvrtečním neštěstí v dole ČSM na Karvinsku zemřelo 13 horníků. Šlo o 11 Poláků a dva Čechy. Novinářům to dnes ráno řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský. Co bylo příčinou výbuchu metanu, zjišťuje speciální komise. V nemocnicích jsou tři zranění horníci. Jeden z nich je nadále v kritickém stavu, řekla dnes ráno ČTK mluvčí FN Ostrava Naďa Chattová. Výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk novinářům řekl, že záchranné práce ztížil požár v dole. OKD se snaží prostor zatarasit, stavba hrází bude trvat do neděle.