Česko truchlí. Starosta Stonavy vyzval k tichým oslavám Vánoc, dominanty Ostravy pohasnou

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

"Dal jsem výzvu naším občanům, aby letošní vánoční svátky a přechod do nového roku, pokud možno, oslavovali spíše zamyšlením, bez petard a ohňostrojů," řekl ČTK Feber. Obec určitě připraví i pietní akt. Hovořit o jeho konkrétní podobě je podle starosty ale ještě předčasné.

"Jsme hornická obec a velice to vnímáme, jsme z toho špatní. Vyvěsili jsme samozřejmě smuteční vlajku. Máme tady klub krojovaných horníků s více než stoletou tradicí, takže určitě připravíme nějaký pietní akt, abychom vyjádřili soucit s horníky a jejich rodinami," uvedl Feber. Podle něj lidem rozsah tragédie teprve začíná docházet. "Je to poměrně čerstvé. V obci je ticho. Nepamatuji si, že by se přímo ve Stonavě něco takového stalo," uvedl Feber.

Památku zesnulých horníků dnes uctí i v krajské Ostravě. "Světelné dominanty Ostravy, věž Nové radnice a Sýkorův most, dnes večer pohasnou k uctění památky tragicky zahynulých horníků při neštěstí ve Stonavě," uvedl Petr Havránek z ostravského magistrátu.

Jako výraz smutku nad včerejším důlním neštěstím a vyjádření soustrasti rodinám obětí se dnes v noci nerozsvítí a zůstanou zahaleny do tmy ostravské dominanty - věž Nové radnice a Most Miloše Sýkory. — Tomáš Macura (@Macura2014) 21. prosince 2018

Podobně dnes nebude rozsvícena dominanta Ostravy Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovice (DOV), uvedla mluvčí DOV Pavlína Copková. "V (hornickém muzeu) Landek Parku u správní budovy bývalého Dolu Anselm visí černý prapor a hornická vlajka na půl žerdi," řekla Copková. Osvětlené dominanty Ostravy takto naposled zhasly letos v srpnu jako vyjádření soustrasti pozůstalým obětem vojáků padlých v Afghánistánu.

Tradiční půlnoční mše o Štědrém večeru v Katedrále Božského Spasitele v Ostravě se bude sloužit za oběti důlního neštěstí, uvedl mluvčí ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda. "Zpráva o důlním neštěstí v dole ČSM ve Stonavě nás hluboce zasáhla, o to více, že nastala v této předvánoční době. Vyjadřujeme svou upřímnou soustrast všem pozůstalým po obětech neštěstí a zahrnujeme ve svých modlitbách všechny oběti, zraněné a také rodiny, které neštěstí zasáhlo," uvedli biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David.

Moravskoslezský kraj nyní hledá způsob, jak by mohl finančně pomoci rodinám po zesnulých hornících. "Je to obrovské neštěstí. Exploze v Dole ČSM u nás úplně proměnila předvánoční atmosféru. Vyjadřuji hlubokou soustrast všem pozůstalým. Kromě slov útěchy mohu slíbit, že Moravskoslezský kraj najde způsob, jak pozůstalým nabídnout pomocnou ruku," uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO).