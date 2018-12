Za mrtvé horníky se rozezní sirény. Metan udeřil bez varování, u vrátnice dolu hoří svíčky

"Po dohodě s premiérem Andrejem Babišem a ředitelem HZS Drahoslavem Rybou se zítra (v sobotu) rozezní sirény na památku obětí včerejšího výbuchu v Dole ČSM. Myslím na jejich blízké a přeji jim sílu, aby překonali tragickou ztrátu," napsal Hamáček. Na dotaz ČTK upřesnil, že sirény budou znít ve 12:00.

Mluvčí hasičů Nicole Zaoralová v tiskovém prohlášení uvedla, že bude znít přes 8000 sirén. "Bude se jednat o souvislý nepřerušovaný tón v délce 140 sekund. Zvuku nebude předcházet žádné upozornění či doprovodný text," napsala Zaoralová.

Premiér navštívil důl ČSM ve Stronavě, kde při výbuchu metanu zahynulo 13 horníků. „Je to veliká tragédie a je mi to velice líto. Dlouho jsme mluvili o tom, jak odškodnit rodiny,“ řekl @AndrejBabis → https://t.co/65rR0tQsl3 pic.twitter.com/BbYikVh51T — Úřad vlády ČR (@strakovka) 21. prosince 2018

Sirény s výjimkou pravidelných zkoušek, které připadají na poledne první středy v měsíci, znějí výjimečně. Pietní signál v délce 140 vteřin letos v srpnu uctil památku českých vojáků, kteří byli zabiti v Afghánistánu. V minulosti sirény houkaly například v únoru 2017 v Praze a Středočeském kraji na památku hasiče, který zemřel při hašení požáru lakovny ve Zvoli, nebo v březnu 2015 na památku obětí střelce, který v Uherském Brodě zabil osm lidí a nakonec i sebe.

Důlní neštěstí zvedlo vlnu empatie

K budově vrátnici dolu dnes celé dopoledne přicházeli současní i bývalí horníci zapalovat svíčky. U improvizovaného pietního místa se objevily i květiny. Obrázek svatého.

"Přišli jsme se rozloučit, byli to naši kamarádi. Jsme z jedné směny. Včera jsme ale měli volno. Měli jsme štěstí, oni ne," řekl ČTK polský horník Sebastian Makarowski. Pak se na chvíli odmlčel. "Martin, Kamil, Kryštof a Marek to jsou jejich jména. Tyto jsem znal, řadu let jsme spolu pracovali. Mohli jsme být na jejich místě," dodal.

S rodinami zemřelých kamarádů se ale neznal. Všichni byli z různých koutů Polska. Potkávali se jen v práci či na ubytovně. Co dál ještě muž, který v podzemí pro OKD pracuje 18 let, zatím neví. Do Vánoc máme volno, pak se uvidí. Těžko se nám ale pojede dolů," svěřil se.

Další z polských horníků, který se dopoledne na místo přišel podívat, uvedl, že dobře znal předáka směny, kterou v podzemí exploze zastihla. "Byl to kamarád. Měl obrovskou smůlu. Včera (ve čtvrtek) měl fárat ráno. Vyměnil si to ale s někým za odpolední směnu. To se mu stalo osudným," řekl. Svíčku zapálil i Dominik Maniura. "Tady jsem pracoval šest let, v televizi jsem se dozvěděl, co se stalo. Zasáhlo mě to. Musel jsem přijet. Nemám slov," řekl.

Svou pomoc dnes přišel k dolu nabídnout i stonavský farář Roland Manowski. Podle něj je neštěstí o to větší, že se stalo tak krátce před Vánocemi. "Každý farář musí být tam, kde se lidem něco děje. Za horníky se můžeme už jen pomodlit. Pomoc ale potřebují pozůstalí," řekl. Památku obětí důlního neštěstí chce připomenout i během stonavské štědrovečerní půlnoční mše.

Podle hejtmana Ivo Vondráka (ANO) metan udeřil ve čtvrtek bez varování. "Tato oblast byla vždy výbušná. Výrony metanu jsou bohužel hodně náhlé a koncentrované. To je to největší nebezpečí. Nebylo žádné varování. Pokud vím, žádná čidla nehlásila překročení koncentrace metanu," řekl.

Přispět pozůstalým lze na bankovní účet 1657156389/0800 s variabilním symbolem 20122018, který odpovídá datu neštěstí.