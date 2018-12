Památku horníků z Dolu ČSM uctí lidé na půlnočních mších

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

"Mše budou dvě. Dnes ve 21:00 a v úterý pak v 10:15. Je to proto, že ne každému vyhovuje večerní čas," řekl Manowski. Dodal, že půjde o vánoční mše. "Ale tato tragédie do Vánoc vstoupila. Proto to chci spojit," řekl.

O neštěstí 13 horníků a smutku jejich rodin bude proto mluvit ve svém kázání. Citovat bude i z kondolenčního dopisu, který farnosti zaslal katovický arcibiskup Wiktor Skworc. Ten promluvil i v neděli na mši v Katovicích.

"Náš region má silnou hornickou tradici. Proto nás neštěstí v dole na Karvinsku tak zasáhlo," řekl arcibiskup. Znovu se podle něj ukázalo, jak je práce v podzemí nebezpečná. "Povolání horníka je těžké. Když jede klecí dolů, nikdy neví, zda vyjede i nahoru," řekl. Podle něj je nutné podrobně prošetřit, co bylo příčinou této tragédie. "V duchu jsme s rodinami mrtvých horníků," doplnil.

Ke klidným oslavám Vánoc a konce roku vyzval obyvatele Stonavy starosta Ondřej Feber (ANO). "Dal jsem výzvu naším občanům, aby letošní vánoční svátky a přechod do nového roku, pokud možno, oslavovali spíše zamyšlením, bez petard a ohňostrojů," řekl ČTK Feber. Obec určitě připraví i pietní akt. Hovořit o jeho konkrétní podobě je podle starosty ale předčasné.

Tradiční půlnoční mše o Štědrém večeru v Katedrále Božského Spasitele v Ostravě se bude také sloužit za oběti důlního neštěstí, uvedl mluvčí ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda.

"Zpráva o důlním neštěstí v dole ČSM ve Stonavě nás hluboce zasáhla, o to více, že nastala v této předvánoční době. Vyjadřujeme svou upřímnou soustrast všem pozůstalým po obětech neštěstí a zahrnujeme ve svých modlitbách všechny oběti, zraněné a také rodiny, které neštěstí zasáhlo," uvedli biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David.

K pietě za horníky se už dříve připojila řada měst. V Karviné zrušilo sobotní a nedělní program vánočních trhů. V Bohumíně se zase neuskuteční dnešní Štědrovečerní ohňostroj. V Ostravě v v pátek zhasly světelné dominanty města - Věž nové radnice, Sýkorův most a Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovice (DOV). V (hornickém muzeu) Landek Parku u správní budovy bývalého Dolu Anselm visí černý prapor a hornická vlajka na půl žerdi.