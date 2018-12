Nezlobil vás starý mobil? Věnujte jej! Charity sbírají i oblečení nebo hračky

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Minimální mzda: Od ledna 2019 se zvýší o 1 150 korun. Koho se to vlastně týká?

Možná jste včera pod stromeček dostali nové oblečení, které se vám ovšem již nevejde do šatníku, tudíž budete muset některé starší kusy vyřadit. Právě takové šatstvo sbírá třeba Armáda spásy. Seznam sběrných míst najdete na jejích webových stránkách, některá z nich jsou otevřená i o svátcích. V celé České republice jsou rovněž desítky sběrných kontejnerů na textil Diakonie Broumov.

Vánoce jsou pro mnoho lidí také chvílí, kdy odloží starý mobil nebo notebook, protože jej vymění za novější přístroj. Některé obecně prospěšné organizace však mohou najít využití i pro ten starý. Organizace Život 90 na nich pomáhá seniorům s výukou pohybu po internetu nebo kontaktováním starých přátel.

Kromě těch nejstarších můžete udělat radost i těm nejmladším z nás. Řeč je samozřejmě o hračkách, které míří do dětských domovů či azylových center. Nejvhodnější jsou hračky, které rozvíjí fantazii a motoriku dětí, jde např. o společenskou hru mikádo nebo různorodé stavebnice. Nedoporučuje se naopak posílat plyšáky, organizace většinou přijímají jen ty úplně nové.

Čím dál oblíbenějším dárkem jsou také dárkové kazety s drogistickým zbožím, u některých lidí se jich během let nakupí hned několik. Je to váš případ? Starší balení dárkových kazet by ocenily kupříkladu v azylových domech, kde přespávají bezdomovci. Odevzdat je můžete v karlínské Pernerově ulici.