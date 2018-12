Tisíce Čechů dostaly netradiční dárek. Jejich jména odletěla na Mars

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) program Send Your Name to Mars (Pošli své jméno na Mars) zorganizoval s cílem rozšířit osvětu. V případě Hany Vojtové se to podařilo.

"Když měla sonda startovat, držela jsem palce, jako bych letěla skutečně i já. S napětím jsem sledovala i přistání a teď se zatajeným dechem pozoruji, co vše sonda umí," řekla Ústečanka, kterou obdaroval palubním lístkem zeť.

První vlnu zápisů jmen na mikročip k sondě InSight spustila NASA už před několika lety. Původně plánovaný termín startu se ale odložil, takže si mohli lidé zdarma nechat zapsat své jméno na druhý mikročip. Na něm je i jméno rodačky ze severu Čech. "Je to pro mě velmi vzrušující. Mám z toho fenomenální pocit, že se stávám součástí pokroku lidstva a zkoumání sluneční soustavy a že tam zůstanu na věčnost," vyzdvihla Vojtová. "Když posílala sonda první snímky, měla jsem pocit, že je fotím sama," poznamenala.

Watch the latest “Mars Report” for a recap on everything I’ve been up to since my arrival at #Mars, plus the latest on my “sol-sister” @MarsCuriosity. We’re accomplishing goals and fulfilling our purpose day by day. pic.twitter.com/sBspvWjEzi