Ozbrojenec z příbramské banky je ve vazbě. Zločin by mohl zopakovat, obává se soud

"Obviněný byl vzat do vazby z důvodu vazby útěkové a předstižné. Eskorta ho odvezla do vazební věznice. Proti usnesení je přípustná stížnost. Obviněný si nechal lhůtu a státní zástupkyně se vzdala práva," uvedl Boudník. K vazbě předstižné se přistupuje v případě, že by mohl dotyčný opakovat trestnou činnost, z níž je obviněn.

Muž se střelnou zbraní přepadl v pátek odpoledne příbramskou pobočku Unicredit Bank. Při vstupu do budovy jednou vystřelil do stropu. V budově na centrálním náměstí držel devět rukojmí - dva zaměstnance banky a sedm klientů; jednoho zákazníka propustil ještě před příjezdem zásahové jednotky. Po necelých třech hodinách do banky vnikli příslušníci Útvaru rychlého nasazení (URNA) a muže zadrželi. Rukojmí byli v pořádku, nikdo nebyl zraněn.

Obviněný podle dřívějších informací policie akci podnikl, protože chtěl podat trestní oznámení prostřednictvím médií. Banku si údajně vybral náhodně. V minulosti se už podle policie dopustil drobné trestné činnosti.

Policejní eskortě, která dnes muže přivezla na jednání soudu, se do budovy v Milínské ulici podařilo dostat až na druhý pokus. Uvnitř totiž o víkendech není justiční stráž a budova je zamčená. Policisté se proto museli vrátit do auta a počkat, až jim pracovníci soudu odemknou.