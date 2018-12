Uvítejte Nový rok „mezi hvězdami". Vyrazte do brněnského planetária

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Výzkum vesmíru je jedním z největších dobrodružství, do kterého se lidstvo kdy pustilo. Touha po poznání nás žene kupředu, jsme připraveni napnout plachty k cestě ke hvězdám. Je to ovšem cesta plná dřiny, krátkých záblesků vzrušení i mylných kroků. Je to výprava, která nalézá odpovědi na ty nejzajímavější otázky!

Vydejte se na ni hned první den roku 2019

Praktické rady k novoroční návštěvě

Kdy se vydáváme za dobrodružstvím?

Hned čtyřikrát – ve 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00. Příběh Astronaut 2D je vhodný pro děti od 7 let. Délka pořadu je zhruba 40 minut za jednotné, novoroční vstupné 60,- Kč.

Chcete mít jistotu, že si sednete?

Kupte e-vstupenku na www.hvezdarna.cz/program

Jak se do planetária dostanete?

Dopravní podnik města Brna má 1. ledna mimořádný jízdní řád. Pokladna a celá Hvězdárna a planetárium Brno se 1. ledna 2017 otevírá ve 13.15.

V šatně vám rádi a zdarma uschovají nejen oblečení, ale i kočárky nebo sáňky.

Sál digitária má kapacitu 189 míst. Na hvězdárně jsou k dispozici automaty s teplými nápoji i drobným občerstvením. Za vhodného počasí bude od 14.00 do cca 17.00 přístupná také terasa s pěkným výhledem na město Brno. V 18.15 se Hvězdárna a planetárium Brno pro návštěvníky zcela uzavírá.