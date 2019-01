Utrhané prsty, děti otrávené alkoholem i vážné úrazy. Hasiči a záchranáři se v noci nezastavili

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Záchranáři v Praze měli od počátku noční směny 166 výjezdů, deset kvůli pyrotechnice. Uvedli to na twitteru. Nejvážnějším případem, k němuž záchranná služby vyjížděla, byla nehoda na Bělehradské ulici. Opilá řidička tam srazila a zranila dvě ženy.

Požárů způsobených petardami a dělbuchy v hlavním městě mírně přibylo. Loni jich hasiči zaznamenali 29, letos 44. "Ve většině případů se jednalo o menší požáry odpadu, křovin, zbytků pyrotechniky a kontejnerů," uvedl Kavka. Ve dvou případech začaly hořet odležené věci na balkónech obytných domů. Oba ohně, na Vinohradech a v Jinonicích, hasiči rychle zlikvidovali.

První výjezd letošního roku měl hasičský sbor hned půl minuty po půlnoci. Jednotka ze smíchovské stanice byla přivolána do Stodůlek k požáru porostu. Od půlnoci do 06:30 hodin pak hasiči v Praze vyjeli k celkem 30 požárům.

V souvislosti s oslavami Nového roku posílila svůj provoz také záchranná služba. Záchranáři uvedli, že museli během noci vyjíždět k deseti případům, kdy lidi poranila zábavná pyrotechnika, 13 výjezdů pak podle jejich vyjádření na twitteru souviselo se silvestrovskými oslavami.

Ještě před půlnocí vyjížděli záchranáři k nehodě na Bělehradské ulici, kde auto srazilo dvě chodkyně. Řidička z místa ujela, policie ji později zadržela v Korunní ulici, kde havarovala. Dechová zkouška na alkohol u ní byla podle policistů pozitivní. Záchranná služby převezla obě ženy do vinohradské nemocnice. Šestatřicetiletá žena utrpěla vážný úraz hlavy a byla v umělém spánku, jedenapadesátiletá chodkyně měla poraněnou hlavu a končetiny, zdravotníci ji do nemocnice převezli při vědomí.

Osm pacientů ošetřili jihočeští záchranáři během silvestrovské noci po úrazech způsobených zábavní pyrotechnikou. Nejvážnější případ byl ve Vyšším Brodě, kde muži vybuchl dělbuch v ruce a doktoři mu museli amputovat většinu prstů na pravé ruce. ČTK to dnes řekly mluvčí holdingu Jihočeské nemocnice Iva Nováková a mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petra Kafková.

Škodu 100.000 Kč způsobil na silvestra požár balíků slámy na Táborsku. Policie zasahovala 31. prosince u 16 nehod a 63 přestupků spjatých s pitím alkoholu. Po odpálení pyrotechniky jsou v obci Tichá u Dolního Dvořiště poškozené auta a dům. ČTK to dnes řekly mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů a krajská policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová.

Sedmačtyřicetiletému muži na silvestra ve Vyšším Brodě při odpalování zábavní pyrotechniky explodoval dělbuch v ruce. Záchranáři mu na místě podali tišící léky a převezli na traumacentrum do Českých Budějovic. "Je to devastační ztrátové poranění pravé ruky, amputace většiny prstů a otevřené poranění ruky. Mnohahodinová operace," řekla Nováková.

Silvestrovská noc byla pro hasiče ve Zlínském kraji nezvykle klidná. Po půlnoci až do dnešních 06:00 řešili jen požár odpadního koše v Napajedlech na Zlínsku, řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Roman Žemlička. Silvestr bez velkých problémů zaznamenali také policisté.

Od pondělních 18:00 do půlnoci vyjeli hasiči k jedné dopravní nehodě v Horní Lidči na Vsetínsku, museli otevřít byt ve Vsetíně a asistovali u ohňostroje v Napajedlech.

Fyzická napadení i krádeže alkoholu řešila na silvestra policie kraje Vysočina. Na lince 158 přijala 139 volání, zasahovala u 14 dopravních nehod. ČTK to dnes řekla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina vyjela během silvestra k 70 případům, kvůli oslavám Nového roku ošetřili záchranáři 19 lidí s úrazy. ČTK to dnes řekla ředitelka záchranné služby Vladislava Filová.

Hasiči měli od pondělních 7:00 do dnešních 7:00 celkem 21 zásahů. Likvidovali požáry kontejnerů, hasili krabici pyrotechniky, otevírali byty, zasahovali u nehod. Vyplývá to z informací, které médiím poskytl operační důstojník hasičů Tomáš Pešl.

V souvislosti se silvestrovskými oslavami ošetřili záchranáři 19 úrazů, spíše lehčí. "Nebylo to jenom petardami, byly to různé řezné rány, úrazy po napadení, jak se mezi sebou poškádlili," řekla Filová. Na oční kliniku převezli záchranáři jednoho člověka s těžkým poraněním očí od zábavní pyrotechniky. Pět lidí se přiotrávilo alkoholem, z toho dva mladší 18 let. Před půlnocí ošetřili záchranáři tři lidi s lehčím zraněním po dopravních nehodách. Oproti běžným dním měli o 40 procent výjezdů víc.

Silvestrovská noc v Ústeckém kraji byla relativně klidná. Podle mluvčího policie Daniela Vítka se nic vážného nestalo. Jeho tvrzení potvrdili i hasiči. "Žádná výjimečná událost se nestala, běžných výjezdů bylo o něco víc, což bylo podle očekávání," sdělil ČTK operační důstojník hasičů. Podobně se vyjádřil i mluvčí městské policie v Ústí nad Labem Jan Novotný.

Podle mluvčího Záchranné služby Ústeckého kraje Prokopa Voleníka záchranáři evidují deset výjezdů ke zraněním způsobeným zábavnou pyrotechnikou, některá zranění byla bohužel vážná, včetně popálení a závažných tržných zranění na končetinách a v obličejích. Záchranáři dále vyjeli ke dvěma desítkám zranění spojených s požitím alkoholu. Po půlnoci záchranáři vyjeli na Medvědí skálu na Mostecku. Třicetiletý muž tam spadl ze skály a musel být s vážným zraněním přepraven do ústecké nemocnice. Vzhledem k počasí a nepřístupnému terénu byla záchrana muže komplikovaná.

Hasiči v Libereckém kraji zažili klidnějšího Silvestra než v jiných letech. Od silvestrovského večera do novoročního rána vyjížděli jen ke čtyřem požárům. Vlastně byla klidnější než běžná noc, řekla dnes ČTK operační důstojnice Hasičského záchranného sboru v Liberci. To na záchranné službě se nezastavili, výjezdů bylo zhruba o polovinu víc než v jiné noci. Nic dramatického, vážný úraz od zábavní pyrotechniky byl jediný, doplnil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Hasiči v Královéhradeckém kraji zasahovali poslední den roku 2018 a v prvních hodinách letošního roku u šesti požárů a šesti dopravních nehod. Celkem měli 24 výjezdů, před rokem ve stejném časovém úseku vyjížděli jednadvacetkrát. Zdravotničtí záchranáři řešili hlavně otravy alkoholem a úrazy od zábavní pyrotechniky. "Silvestrovské oslavy naštěstí krajským hasičům příliš starostí nenadělaly," řekla dnes ČTK mluvčí hasičů Martina Götzová.

Zdravotničtí záchranáři měli o silvestrovské noční službě více než dvakrát více výjezdů než jindy. "Napilno měly zejména posádky ve větších městech, ale také v horských oblastech," řekl mluvčí záchranky Ivo Novák. Například v krkonošském Špindlerově Mlýně záchranáři zasahovali u opilé čtrnáctileté dívky. Nakonec ji odvezli do nemocnice.

V Jihomoravském kraji se během silvestrovského veselí alkoholem přiotrávily tři děti, stav jednoho z nich dokonce vyžadoval napojení na řízenou ventilaci. Záchranáři zaznamenali od pondělních 19:00 do dnešních 06:00 celkem 184 výjezdů, asi 70 procent z nich souviselo s nadměrným požitím alkoholu. Na webu záchranářů to uvedla mluvčí Michaela Bothová.

Přestože to jsou vysoká čísla, záchranáři podle mluvčí hodnotí letošní oslavy příchodu nového roku spíše jako ty z mírnějších. Jihomoravští hasiči za uplynulou noc evidují nadprůměrný počet zásahů, od pondělních 20:00 do dnešních 04:00 vyjížděli k 30 událostem, z toho k 17 požárům. Celková škoda po požárech je asi 335.000 Kč, nikdo se při nich nezranil. Na webu hasičů to uvedl mluvčí Jaroslav Mikoška. Během loňských silvestrovských oslav hasiči vyjížděli k 14 událostem, z toho bylo šest požárů.

V Olomouckém kraji řešili hasiči o silvestrovské noci pouze menší požáry odpadkových košů a kontejnerů. Na svědomí je má zřejmě odpálená zábavní pyrotechnika. Požáry způsobily malou škodu. ČTK to dnes řekla mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková. Také podle policie se silvestrovské oslavy v Olomouckém kraji obešly bez větších komplikací.

"Hasiči v Olomouckém kraji zažili klidnou silvestrovskou noc. Od šesté hodiny večerní do sedmé hodiny ranní vyjeli celkem k 12 událostem, z nichž ne všechny měly souvislost s bujarými oslavami příchodu nového roku. Hasiči likvidovali především požáry odpadu na volném prostranství, v popelnicích a v kontejnerech," uvedla Hacsiková.

Hasiči v Pardubickém kraji zasahovali v prvních hodinách letošního roku u několika požárů tújí, kontejnerů a odpadu ze zábavní pyrotechniky. Na přelomu starého a nového roku také pomáhali otevřít byt v Libchavách nebo hasili hořící truhlíky na balkoně domu v Pardubicích. ČTK o tom informovala mluvčí pardubických krajských hasičů Vendula Horáková.

První událostí roku 2019 byl pro pardubické hasiče požár 12 tújí ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku, a to šest minut po půlnoci. Krátce po půlnoci hořela i jedna túje v Chrudimi. "Požár způsobil i popraskání okenních tabulí a poškozen byl i bytový dům," uvedla mluvčí. Túje hořely i v Holicích na Pardubicku.

Hasiči v Karlovarském kraji likvidovali během silvestrovské noci 18 požárů. Většinou hořel pouze odpad po zábavní pyrotechnice, nikdo nebyl zraněn, uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Oproti předchozímu roku událostí přibylo.

"V naprosté většině se jednalo o požáry odpadu po zábavní pyrotechnice, tedy bez škody. Stejně tak příčinou u většiny těchto událostí je použití zábavní pyrotechniky. Kromě požárů zasahovali hasiči poslední den starého roku u dopravní nehody v Karlových Varech a na silnici D6, pomáhali s transportem osoby pro záchrannou službu v Plesné a zajišťovali přistání vrtulníku v Sokolově," uvedl Kasal.

Na Frýdecko-Místecku v Moravskoslezském kraji se při odpalování zábavní pyrotechniky v noci na dnešek zranily dvě děti ve věku pět a osm let. Mladší z nich utrpělo těžší poranění v obličeji. Hasiči během oslav příchodu nového roku likvidovali hlavně požáry krabic a obalů od použitých rachejtlí. Policisté zase například řešili poškození požárního hlásiče v Klimkovickém tunelu na dálnici D1. V této souvislosti byl provoz v tunelu na 50 minut dokonce zastaven. ČTK to sdělili mluvčí záchranářů, hasičů a policie.

Celkem záchranáři ošetřili pět poranění vzniklých při odpalování zábavní pyrotechniky. "Jednalo se o lehká nebo středně těžká poranění hlavy nebo končetin. Zraněni byli tři muži a dvě děti," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Podle něj se děti v obou případech na ohňostroj dívaly v doprovodu dospělých a neúčastnily se jeho odpalování.