V Orlických horách se vážně zranil mladý lyžař

Při lyžování narazil do sloupu a zranil se na hlavě. Na sobě měl lyžařskou přilbu. ČTK o tom dnes informoval mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Ivo Novák.

Mladík po nárazu do sloupu upadl do bezvědomí. Zdravotníci jej uvedli do umělého spánku a napojili na přístrojové dýchání. "Po poskytnutí potřebné neodkladné péče a stabilizaci stavu byl transportován sanitkou k vrtulníku, který jej odvezl do traumacentra v královéhradecké nemocnici," uvedl Novák.

V minulém týdnu měla Horská služba Orlické hory 45 různých zásahů. Z toho v šesti případech poskytovala rychlou zdravotnickou pomoc.