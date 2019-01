Ozbrojenec z banky v Příbrami podal stížnost proti vazbě, má nového obhájce

— Autor: ČTK

Osmadvacetiletý muž, který minulý týden přepadl banku v Příbrami a držel v ní rukojmí, si podal stížnost proti vzetí do vazby. ČTK to dnes řekl jeho obhájce Štěpán Tichý. Obviněnému hrozí za zločin braní rukojmí až 12 let vězení. Incident se obešel bez zraněných.