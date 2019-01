Matka zavraždila pětiměsíčního syna, Nejvyšší soud potvrdil přísný trest

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Tragédie se stala v polovině listopadu 2016. Podle rozsudku chlapec neustále plakal a žena byla vyčerpaná z péče o domácnost a o další děti. Syna v afektu napadla a způsobila mu poranění hlavy s krvácením do mozku.

Podle znalců dítě zemřelo po trojnásobném úderu hlavičkou do pevného předmětu, například do stolu či kuchyňské linky. Útok byl podle nich intenzivní a razantní. Záchranáře zavolala v osudný večer sama obžalovaná s tím, že dítě nedýchá. Kojence se snažili na místě ještě resuscitovat záchranáři, ale bezvýsledně.

Žena dostala trest na spodní hranici sazby. Justice zohlednila, že byla dosud netrestaná, mladá a že měla i další děti. Na druhou stranu podle verdiktu nenastaly podmínky pro mimořádné snížení trestu. Žena před soudem nevyjádřila lítost nad svým činem.

Podle obhajoby matka neměla pro násilí na dítěti motiv. Obžalovaná před vrchním soudem řekla, že by svým dětem nikdy neublížila. Po odmítnutí dovolání by žena teoreticky mohla podat ještě ústavní stížnost, musela by ale argumentovat porušením svých základních práv.