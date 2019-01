Důchodci, pozor. Zima je pro vás extrémně nebezpečná, doma můžete vážně onemocnět

Autor: -iht / EuroZprávy.cz

Mohlo by se zdát, že extrémní vedra jsou pro seniory to nejhorší, co je může z hlediska počasí potkat. Podle vědců to ale není tak úplně pravda. Rizikovější je pro ně zima, především díky změnám tlaku.