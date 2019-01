Ozbrojenec z příbramské banky mohl držet zbraň, předchozí zločin byl zahlazen

— Autor: ČTK

Osmadvacetiletý muž, který minulý týden přepadl banku v Příbrami a zajal v ní rukojmí, splňoval podmínky pro držení střelné zbraně. A to i přesto, že byl v minulosti trestně stíhán. ČTK to dnes řekl mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa. Obviněnému hrozí za zločin braní rukojmí až 12 let vězení. Incident se obešel bez zraněných.