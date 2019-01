Soud potrestal cizince za smrtelný útok v pražské MHD, vražda se ale neprokázala

Muži čelili obžalobě z vraždy, pražský městský soud je však potrestal za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti a za výtržnictví. Státní zástupkyně požadovala pro oba cizince 12 let odnětí svobody.

"Neshledali jsme vražedný úmysl. Šlo o spontánní reakci, nikdo z obžalovaných útok nezamýšlel, reagovali impulzivně. Poškozeného ovšem tloukli opravdu velkou silou do hlavy. Museli si být vědomi toho, že mu mohou způsobit vážná zranění, a pravděpodobně mu je i způsobit chtěli," uvedla předsedkyně soudního senátu Zuzana Zápalková.

Dvaačtyřicetiletý Lukjanovs se hájil tím, že se pouze bránil a odzbrojoval muže, který prý mířil zbraní na ostatní cestující včetně dětí. "Kdyby nezemřel, stál by tady on místo nás, protože on nás napadl," prohlásil na adresu oběti. Lukjanovsův devětadvacetiletý zeť Maslaks připustil, že se do konfliktu následně sám zapojil, rozhodně prý ale neměl v úmyslu někoho zabít. Soud mladšímu z mužů uvěřil, že jeho lítost je upřímná, u tchána senát dospěl k opačnému závěru.

Incident se stal loni 13. března odpoledne v zaplněném autobuse, který mířil Strakonickou ulicí do konečné zastávky na Smíchovském nádraží. Lukjanovs s Maslaksem nastoupili v Radotíně, každý do jiné části vozu. Oba předtím vypili několik piv.

Lukjanovs se pak dostal do sporu s českým cestujícím, který seděl zády k němu. Lotyš na muže podle rozsudku slovně dorážel, otáčel se na něj a dotýkal se ho. Konflikt vygradoval tak, že Čech, který měl v té době v krvi 3,5 promile alkoholu, vytáhl plynový revolver. Lotyš se s ním začal přetahovat, až ze zbraně vyšla rána směrem k podlaze vozu.

"Z dnešního pohledu se nám ta reakce může zdát neadekvátní, asi to nebylo nejrozumnější řešení," podotkla k vytažení revolveru soudkyně. "Ze strany poškozeného to však nebyl útok, ale obrana. Toto gesto však pana obžalovaného nezastrašilo, ale naopak vyprovokovalo," dodala.

Lukjanovs poté podle verdiktu zasadil svému protivníkovi nejméně 12 silných úderů pěstí do hlavy. Mezitím k nim údajně doběhl Maslaks, který na napadeného dvakrát šlápl, třikrát jej silně udeřil do hlavy loktem a jednou zvysoka dosedl na jeho trup. Dvojice v útoku pokračovala i přes prosby ostatních cestujících, aby svou oběť nechala být. Cizinci pak z autobusu vystoupili, odešli a policie je dopadla až po několika dnech. Napadený muž se po operaci mozku už neprobral z bezvědomí.

Matka a dvě sestry oběti požadovaly po dvojici náhradu nemajetkové újmy v celkové výši 2,2 milionu korun. Soud přiznal pozůstalým celkem 650.000 Kč.

Maslaks v minulosti nebyl trestán. Lukjanovs, který v Praze žije 12 let, byl v Česku odsouzen za autonehodu, kterou způsobil v opilosti a bez řidičského oprávnění. Později také za zpronevěru, protože dal do zástavy cizí věci. Dopustil se rovněž několika přestupků, například v opilosti vyhrožoval ostraze obchodu. Jeho družka na něj podala trestní oznámení za domácí násilí.