Horní úsek lanovky na Sněžku kvůli silnému větru stojí

— Autor: ČTK

Horní úsek lanovky na Sněžku kvůli silnému větru nejede, a tak by to mělo zůstat celý den. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. ČTK to zjistila od zástupců lanové dráhy a z jejího webu, kde jsou aktuální informace o provozu. Kvůli silnému větru v sobotu nejely oba dva úseky. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.