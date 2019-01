Senior přiznal útoky na trať kvůli migrantům: Měl jsem sny, že nám znásilňujou ženský, hájí se

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

První srážka vlaku s pokáceným stromem se stala počátkem června 2017 mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou, druhá o necelé dva měsíce později mezi stanicemi Bezděz a Bělá pod Bezdězem. V prvním vlaku bylo deset lidí, ve druhém devět. Nikdo z nich se nezranil. České dráhy vyčíslily způsobenou škodu na 155.000, Správa železniční dopravní cesty na dalších 63.000 korun.

"V žádném případě jsem nedělal žádný teror. Nechtěl jsem nikomu ublížit nebo někoho zabít. Chtěl jsem pouze vyvolat odpor, aby k nám ta hrůza nepřišla," řekl dnes Balda, který ze zdravotních důvodů vypovídal vsedě. "Neměl jsem strach ze všech migrantů. Jenom z těch náboženských, zmanipulovaných, sebevražedných," dodal.

Opakovaně zdůraznil, že v dané době bral prášky na tlak, které měly vedlejší účinky. Trápily ho prý hrůzné sny, které "plynule navazovaly na to, co se dělo v Německu a ve Francii v souvislosti s migranty". "Měl jsem sny, že se sem valej vlakem jako v indickejch filmech - na stupačkách, na střeše - a že nám znásilňujou ženský," řekl důchodce.

Jeden z těchto snů ho podle něj přiměl, aby šel pokácet první ze stromů - dvanáctimetrovou olši. Ke druhému činu, pro nějž si vyhlédl patnáctimetrovou borovici, jej pak údajně motivovaly nepokoje v detenčním zařízení pro cizince Bělá-Jezová. "Chtěl jsem lidi varovat. Byl to zoufalý křik starého dědka k těm mladším, aby si dali pozor," uvedl.

Balda zároveň připustil, že nyní vnímá věci jinak. "Za toho tři čtvrtě roku, co sedím na Pankráci, se mi to v hlavě trochu srovnalo," uvedl. "Byla to ode mě zhovadilost, měl jsem se svěřit manželce nebo synům. Škodu bych chtěl uhradit, možná mi půjčí synové," řekl.

Vedle teroristického útoku čelí senior obžalobě z vyhrožování teroristickým trestným činem. Do schránek totiž roznášel letáky, v nichž záměrně krkolomnou češtinou vyhrožoval útokem "českým nevěřícím psům a jejich pesicím". Tiskovin prý vytvořil asi stovku. Jeden leták zaslal i televizi Prima, což dnes zdůvodnil tím, že chtěl před prezidentskou volbou varovat veřejnost, aby nevolila kandidáta vstřícného k migrantům, tedy Jiřího Drahoše.

Muž o sobě tvrdí, že je odpůrcem násilí. V minulosti se zúčastnil protimigračních demonstrací v Praze, podle něj to ale k ničemu nevedlo, a proto se rozhodl pro jinou formu upozornění. Prohlásil také, že má složené zkoušky z kácení stromů a že dřeviny na koleje záměrně umisťoval tak, aby nemohly vlak ohrozit.

"Nekácel jsem je kolmo k trati, ale šikmo, aby tam spadl vršek koruny, kde jsou jenom konce větví, které vlak dokáže překonat. Kdybych si představil, že se tam dostane celý kmen, tak bych to v životě neudělal," řekl. Dopravní znalec však řekl, že první vlak nevykolejil jen s velkým štěstím a že ve druhém případě zase mohly proniknout větve do kabiny strojvedoucího. Překážky byly umístěné v úseku, kde vlaky neměly šanci včas zabrzdit.

Hlavní líčení je nařízené do středy, kdy k soudu přijdou experti z oboru psychologie a psychiatrie a kdy by také mohl padnout verdikt. Státní zástupce Martin Bílý dnes ČTK řekl, že zmínění znalci navrhli soudci, aby Baldovi uložil povinné ambulantní léčení. V úterý budou vypovídat svědci, mimo jiné rodinní příslušníci obžalovaného a také strojvedoucí z obou vlaků.