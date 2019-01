Zpronevěra, která nemá obdoby. Zlínský soud potrestal Ukrajince, miliony utopil v hazardu

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Nejméně sedmiletý trest navrhoval muži i státní zástupce Petr Matoušek. Dnešní rozsudek o vině a trestu je pravomocný, obžalovaný i státní zástupce se vzdali práva na odvolání. V případě verdiktu o náhradě škody si zmocněnec poškozené firmy ponechal lhůtu.

Podle předsedkyně senátu Ivety Šperlichové nebylo o vině obžalovaného pochyb. "Popsal, jakým způsobem páchal trestnou činnost, co bylo jeho motivem, jak naložil s financemi, které z trestné činnosti získal. Měli jsme tu i svědky a důkazy listinné, které jsou v souladu s tím, co vypovídal obžalovaný, takže jsme neměli důvod mu nevěřit," řekla ČTK Šperlichová.

Galiakhmetov uvedl, že všechno, co je uvedeno v obžalobě, je pravda. "Udělal jsem velkou chybu. Platím za ni já i moje rodina. Mrzí mě to. Bylo to nějaké zatmění," řekl dnes u soudu obžalovaný. Podle spisu zboží prodával pěti firmám v Litvě, Estonsku a Bělorusku. Někdy za nákupní ceny, jindy se ziskem nebo naopak se ztrátou, uvedl ve výpovědi. Finance od odběratelů putovaly na jeho účet.

Peníze údajně muž nejprve potřeboval kvůli špatnému obchodu, který uzavřel. U soudu řekl, že s jednatelem firmy Dencop Lighting podepsal prázdnou směnku a uznání dluhu, na základě kterých měl společnosti vzniklou škodu za zhruba tři miliony korun splácet. "Bral jsem si půjčky, sázel jsem, popíjel jsem alkohol. Napadlo mě, že prodám nějaký materiál firmy, ze začátku za 1000, 2000, 5000 euro. Vystavil jsem fiktivní faktury, zákazníci o tom nevěděli. Postupem času to bylo víc a víc, byl to obrovský koloběh," uvedl Galiakhmetov.

Jednatel společnosti Dencop Lighting u soudu uvedl, že žádná bianco směnka neexistuje. Krádež zboží ze skladu údajně zjistil z expedičních listů. Materiál podle něj pracovníci firmy vyskladňovali na základě požadavku obžalovaného. "Vzniklo nám manko ve výši více než 42 milionů korun," řekl jednatel.

Zároveň se domnívá, že se na trestné činnosti podíleli i dva skladníci. "Falšovali inventury, nakládali zboží mimo pracovní dobu. Pokud by to nedělali, přišli bychom na to manko mnohem dřív," uvedl jednatel. Ani jeden ze zmíněných mužů už u firmy nepracuje. Před soudem figurovali v roli svědků.

Galiakhmetov dnes vypověděl, že o jeho nelegální činnosti ve firmě nikdo další nevěděl. Za podvod spáchaný vůči firmě Dencop Lighting se škodou za téměř šest milionů korun byl přitom odsouzen už v roce 2016. Soud mu tehdy uložil pětileté vězení. Nyní je ve výkonu trestu. Dnešní rozsudek znamená zrušení předchozího verdiktu o trestu a uložení nového souhrnného sedmiletého trestu.