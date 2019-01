Soud musí opět řešit licenci solární elektrárny Jeníkov, dříve ji zrušil

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Platí, že dobrá víra se předpokládá a je na veřejné moci, aby její existenci vyvrátila. K tomu ale v nyní souzené věci dle názoru ÚS nedošlo," stojí v nálezu soudce zpravodaje Tomáše Lichovníka.

"Očekávám, že krajský soud teď rozhodne tak, že licenci ponechá," řekl ČTK advokát firmy Roman Klimus. Jeníkovská elektrárna dosud mohla vyrábět a dodávat do sítě energii díky odkladnému účinku, který ÚS stížnosti přiznal s argumentem, že odstavení by mohlo vést k chátrání či úplnému zničení zařízení.

Energetický regulační úřad licenci vydal koncem roku 2010. Podle žaloby podané nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem ovšem nebyly splněny zákonné předpoklady, například chyběla řádná revizní zpráva.

Krajský soud v Brně nejprve Zemanově žalobě nevyhověl, po zásahu Nejvyššího správního soudu ovšem původní rozhodnutí úřadu zrušil s vysvětlením, že revizní zpráva nemohla být dostatečným podkladem pro udělení licence, neboť neprokazovala bezpečnost, a tím ani technickou způsobilost zařízení.

Firma v ústavní stížnosti tvrdila, že zjištěné vady, pokud se vůbec dají nazývat vadami, rozhodně nejsou natolik závažné, aby bylo nutné licenci zrušit, a omezit tak právo na podnikání a zasáhnout do bezproblémově fungujícího provozu.

Na skutečnost, že revizní zpráva ve spojení s povolením předčasného užívání stavby v předložené podobě nemůže osvědčit bezpečnost elektrárny v plném rozsahu, firmu měl podle ústavních soudců upozornit regulační úřad a vyzvat ji k odstranění vad, což se nestalo. "Je věcí státu, aby ve správních řízeních, která vede, nechyboval, a pokud k tomu přeci jednom dojde, aby zásadně nesl následky svých pochybení," rozhodl ÚS.

Podle advokáta si firma objednala stavbu elekrárny na klíč. Revizní zprávy tehdy vůbec neřešila, vyhotovoval je někdo jiný na konci subdodavatelského řetězce.

Zeman žalobami napadl 22 problematických licencí ze sklonku roku 2010. Zrušení licence dosáhl jen u části z nich. S ústavními stížnostmi neuspěly v poslední době například elektrárny Saša - Sun a Zdeněk - Sun, které také přišly o licenci.

Majitelé solárních elektráren, kteří je zprovoznili do konce roku 2010, měli na 20 let garantovanou výkupní cenu 12.150 korun za megawatthodinu elektrické energie dodané do veřejné sítě. Od ledna 2011 se ale výkupní podmínky zásadně změnily, cena za megawatthodinu klesla na 5500 korun.